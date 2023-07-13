Рада підтримала запровадження електронних аграрних розписок

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про електронні аграрні розписки".

Ухвалення відповідного законопроєкту №9266 у першому читанні підтримали 270 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт має на меті запровадити поряд з традиційними паперовими аграрними розписками новий фінансовий інструмент кредитування сільськогосподарського виробництва.

Зокрема, пропонується визначити, що "електронна аграрна розписка – неемісійний цінний папір, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти кредитору на визначених у такому цінному папері умовах".

Для реалізації цієї мети пропонується врегулювати відносини, що виникають під час видачі, обігу, припинення електронних аграрних розписок, звернення стягнення за електронними аграрними розписками.

На думку авторів законопроєкту, його ухвалення дозволить: