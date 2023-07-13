Нацбанк рекомендував сім банків для обміну пошкоджених банкнот валюти

Національний банк рекомендує українцям звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової іноземної валюти до семи українських банків із 65 діючих.

Про це йдеться у відповіді регулятора на запит "Мінфіну".

Журналісти також дізналися, що вартість послуги інкасо у рекомендованих банках коливається у межах 10%-50% від суми:

"Райффайзен Банк" – 10%;

ПУМБ – 12%;

"Акордбанк" –15%;

"Кредобанк" – 15% (мінімум 350 грн);

"Перший інвестиційний банк" – 15%;

"Укрексімбанк" (але послуга припинена) – 20%;

МТБ Банк – 50% суми.

Водночас деякі банки, як з’ясувало видання, висувають додаткові умови при прийнятті зношеної готівки. Зокрема, "Кредобанк" просить відкриття рахунки, оскільки послуга інкасо входить у них в пакет.

У державному "Укрексімбанку" менеджер під час консультації повідомив, що кілька днів тому його структура тимчасово призупинила прийом ветхої інвалюти й цінник у 20% діяв раніше. Проте запевнив, що держбанк відновить роботу з інкасо протягом кількох днів.

У Нацбанку повідомили, що станом на 10 липня валютні ліцензії в Україні мали 42 небанківські фінустанови і 32 з них – на торгівлю готівковими валютними цінностями.