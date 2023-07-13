Польща рекордно збільшила експорт зерна через порти

Експорт зернових культур через чотири основні морські порти Польщі в 2022-2023 маркетинговому році (липень 2022-червень 2023) перевищив 6,6 млн тонн, що на 70% більше, ніж у попередньому МР, коли було експортовано майже 3,9 млн тонн.

"Дуже велике зростання експорту зерна морем – на 70% – у сезоні-2022/2023 стало можливим завдяки тому, що для вирішення проблеми надлишку зерна на внутрішньому ринку польський уряд вжив заходів, спрямованих на покращення логістичних та транспортних можливостей", – повідомив заступник голови Національного центру підтримки сільського господарства Польщі (KOWR) Марчін Вроньскі, передає Інтерфакс-Україна.

Велику роль відіграли також фінансові стимули для фермерів у вигляді субсидій на зернові, що позначилося на обсягах експорту через причали Балтійського моря, які зростали з місяця на місяць, пояснив заступник голови KOWR.

За його інформацією, у сезоні-2022/2023 через національні морські порти в основному експортувалася пшениця – понад 4,4 млн тонн порівняно з майже 2,1 млн тонн роком раніше, а також кукурудза – понад 2 млн тонн проти приблизно 1,3 млн тонн у попередньому сезоні. Через балтійські порти також було поставлено 74 тис. тонн тритикале, 68 тис. тонн жита, 64 тис. тонн ячменю та 16 тис. тонн вівса.

Вроньскі зазначив, що зерно експортувалося в основному через морський порт у Гдині – 52%, або 3,5 млн тонн. Ще 31% обсягу, або 2 млн тонн, було відправлено через порт Гданськ. Експорт через морський порт Щецин-Свиноуйсьце склав 17% – близько 1,1 млн тонн зернових.

"Травень та червень (2023 року, – ред.) стали рекордними місяцями для експорту зерна морем: у травні ми експортували 882 тис. тонн зернових через порти в Гдині, Гданську, Свиноуйсьці та Щецині, а в червні цей показник досяг 937 тис. тонн. тонн. Такого результату, як у червні, у нас ще не було", – наголосив заступник голови KOWR.

Вроньскі додав, що експорт зерна також здійснювався через дрібніші порти, такі як Колобжег, тому сумарний експорт зернових через порти у червні наблизився до 1 млн тонн.

За підрахунками KOWR, усього в сезоні-2022/2023 експорт зернових морськими, автомобільними та залізничними каналами склав понад 11 млн тонн, що стало рекордним результатом в історії польської торгівлі зерном.