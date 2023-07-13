Результати тендерів ЄС на спільну закупівлю газу перевершили очікування, – Шефчович

Європейська Комісія оголосила результати другого тендеру щодо спільної закупівлі газу в рамках "енергетичної платформи ЄС".

"Ці результати перевершили наші очікування. Ми зібрали попит майже на 16 млрд кубометрів. Це більше ніж на 4 млрд кубометрів порівняно з першим раундом. У сукупності лише перші два раунди подвоїли мету, поставлену Радою ЄС на весь рік", – заявив заступник голови ЄК Марош Шефчович на пресконференції в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

Шефчович зазначив, що на сукупний попит з боку ЄС "відреагували надійні міжнародні постачальники, які заявили про готовність поставити 15,19 млрд кубометрів", і подякував "25 постачальникам, які представили свої пропозиції".

Шефчович пояснив, що організатори тендеру "погодили найбільш привабливі пропозиції із запитами клієнтів" і визначили загальний обсяг постачання 11,98 млрд кубометрів. Це, за його словами, "більше на 1 млрд кубометрів, ніж у першому раунді".

Він також уточнив, що "з цього обсягу 5,5 млрд кубометрів припадає на СПГ, решта 6,4 млрд кубометрів – на трубопровідний газ".

Відповідаючи на запитання журналістів, Шефчович повідомив, що найбільші обсяги пропозицій були зроблені ринками Болгарії, Німеччини, Італії, Нідерландів та Франції.

ЄК також підтвердила, що до кінця року пройдуть інші тендери щодо спільних закупівель газу, найближчий із яких відбудеться на початку осені.