США збільшили прогнози українського виробництва та експорту кукурудзи. ІНФОГРАФІКА

Департамент сільського господарства США (USDA) оновив світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2023/2024 маркетинговий рік.

Так, згідно з оновленими прогнозами USDA, в 2023/2024 МР показники України щодо виробництва пшениці залишаються без змін: виробництво – 17,5 млн тонн, експорт – 10,5 млн тонн. Щодо кукурудзи, то тут очікується збільшення на 0,5 млн тонн для кожного показника. Таким чином прогнозоване виробництво кукурудзи становитиме 25 млн тонн, експорт – 19,5 млн тонн, йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Оновлені світові прогнози щодо пшениці на 2023/2024 МР передбачають зменшення виробництва, торгівлі, збільшення споживання та зменшення кінцевих запасів порівняно з попереднім прогнозом.

Очікується скорочення світових обсягів виробництва пшениці на 3,5 млн тонн, до 796,7 млн тонн. Виробництво скорочується насамперед в ЄС (-2,5 млн тонн, до 138 млн тонн), Аргентині (-2 млн тонн, до 17,5 млн тонн) та Канаді (-2 млн тонн, до 35 млн тонн), що лише частково компенсується зростанням виробництва в США (+2 млн тонн, до 47,3 млн тонн) та Пакистані.

Виробництво в ЄС знижується, оскільки посушлива погода, що триває, погіршує перспективи врожаю в першу чергу в Німеччині, Іспанії, Франції та Італії. Прогноз для виробництва пшениці в Аргентині знижено на основі переглянутих урядових оцінок посівних площ. Посушливі умови в деяких районах Альбери та Саскачевану знижують виробництво в Канаді.

Світовий обсяг експорту пшениці прогнозується на 1 млн тонн менше в порівнянні з попереднім прогнозом, до 211,6 млн тонн, оскільки очікується зниження експорту з Аргентини (-1,5 млн тонн, до 12 млн тонн) та Канади (-1 млн тонн, до 26,5 млн тонн), що лише частково компенсується збільшенням експорту з Росії (+1 млн тонн, до 47,5 млн тонн).

Прогноз світового споживання підвищується на 3,3 млн тонн, до 799,5 млн тонн, в першу чергу, завдяки збільшенню фуражного та залишкового використання в Китаї, де дощі під час збору врожаю, особливо в провінції Хенань, погіршили якість пшениці для продовольчого використання.

Прогнозовані світові кінцеві запаси на 2023/2024 МР знижуються на 4,2 млн тонн, до 266,5 млн тонн. Це буде четверте поспіль щорічне зниження.

Відповідно до оновлених прогнозів на світовому ринку кукурудзи в 2023/2024 МР передбачається зростання виробництва та торгівлі, а також більші кінцеві запаси.

Очікується зростання обсягів виробництва кукурудзи в світі на 1,7 млн тонн, до 1,22 млрд тонн. Такі зміни будуть досягнуті за рахунок зростання обсягів виробництва в США (+1,4 млн тонн, до 389,2 млн тонн), Україні (+0,5 млн тонн, до 25 млн тонн) та Канаді (+0,7 млн тонн, до 15 млн тонн). Водночас, буде спостерігатися скорочення обсягів виробництва в ЄС (-0,9 млн тонн, до 63,4 млн тонн).

Основні зміни у світовій торгівлі у 2023/2024 МР передбачають збільшення експорту кукурудзи для України (+0,5 млн тонн, до 198,3 млн тонн).

Прогнозовані світові кінцеві запаси кукурудзи очікуються на рівні 314,1 млн тонн, що на 0,1 млн тонн більше порівняно з прогнозом минулого місяця.