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Новини
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Україна має унікальну можливість побороти тіньовий ринок тютюну, – керівник Philip Morris Максим Барабаш

барабаш

В 2023 році бюджет України втратить від несплати податків з тютюнової продукції 720 млн євро, або на 120 млн євро більше, ніж у 2022 році. Частка нелегального ринку зросла до 20%. Проте наразі в Україні склались унікальні можливості, щоб побороти тіньовий ринок тютюну.

Про це в інтерв'ю Liga.net розповів керівник українського представництва Philip Morris Максим Барабаш.

Згідно з дослідженням компанії Kantar Ukraine, до 2023 року частка нелегального ринку тютюнової продукції досягла майже 22%. Роком раніше частка "тіні" була близько 17%, а 2020 року – 7%.

За оцінками Барабаша, у 2022 році Україна втратила від несплати податків з тютюнової продукції понад 600 млн євро. У цьому році ця цифра складе 720 млн євро.

Водночас, за словами Барабаша, згідно із зобов’язаннями, взятими на себе Україною для імплементації законодавства ЄС, щороку розмір акцизу для легальної продукції зростає на 20%. І це дає можливість людям, які продають сигарети без сплати податків, автоматично індексувати свої прибутки на 20%.

"Чому росте рівень "тіні"? Тому ще цей нелегальний бізнес стає дедалі більш прибутковим. Але у нас сьогодні є унікальна можливість побороти тінь. У європейських країнах основною проблемою є контрабанда з-за кордону. Але в Україні кордони закриті. Вся нелегальна продукція, всі ці 20%, виробляється кількома фабриками та гаражами в Україні. Ці виробники всім відомі. Щоб подолати цю проблему, не вистачає лише політичної волі", - розповів топменеджер.

За його словами, із 20% нелегальної тютюнової продукції приблизно третина – це підробки міжнародних брендів.

"Для нас це найбільша проблема. Одна річ, коли хтось виробляє якийсь невідомий дешевий бренд без сплати податків. Тоді споживач свідомо купує цей продукт розуміючи, що він може бути нелегальним. І зовсім інша річ, коли підробляють, наприклад, наш бренд Marlboro. І людина, яка курить цю марку, каже: "Щось якість Marlboro вже не та". Курець не завжди розуміє, що ця продукція є нелегальною", - резюмує керівник українського представництва Philip Morris Максим Барабаш.

У 2022 році Philip Morris сплатив в бюджет акцизного податку на понад 17 млрд грн, або 27% від загального обсягу акцизів з сигарет і ТВЕНів.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка Philip Morris на ринку тютюну становила 28,5%. З 24 лютого 2022 року, через обстріл харківської фабрики PMI і зупинки виробництва, частка компанії знизилась удвічі – до 14%.

Згодом компанія переорієнтувалася на імпорт, а в серпні 2022 року запустила проєкт з виробництва продукції під брендами PMI на фабриці Imperial Tobacco (IT) під Києвом. З того часу частка на ринку зросла до понад 20%.

Автор: 

акциз (286) тютюн (347) Новини компаній (3459) Philip Morris (58)


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Топ коментарі
+10
щоб було що красти зеленим ублюдкам
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13.07.2023 18:04 Відповісти
+10
Ну да, надо вообще запретить табак. Сразу все курить перестанут
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13.07.2023 18:10 Відповісти
+9
Бггг.. Україна має унікальну можливість підвищити прибутки компанії "Філіп Моріс"?
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13.07.2023 18:13 Відповісти
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щоб було що красти зеленим ублюдкам
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13.07.2023 18:04 Відповісти
Тіньовий тютюновий бізнес провокує монополія Б.Кауфмана, якого кришує зе-влада.
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13.07.2023 18:35 Відповісти
Кауфмана трохи пугнули, зараз отстєгіваєт по взрослому -львіную долю
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13.07.2023 20:18 Відповісти
А Максим барабаш хоч усвідомлює,що труїть людей? Чи це не про гроші і тому *****?
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13.07.2023 18:07 Відповісти
Ну да, надо вообще запретить табак. Сразу все курить перестанут
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13.07.2023 18:10 Відповісти
Какая толстая ирония в вашем комментарии. А представьте себе..да...надо запретить табак и все перестанут курить. Вот тупо перестанут. Я 100% даю. У нас война идёт в 21 веке а вы тут на тонкие материи намекаете.
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13.07.2023 18:23 Відповісти
Та не перестануть. Будуть той же контрафакт палити,або вирощувати на городі якийсь бур'ян який принесе ще більшу шкоду.
Як приклад-сухий закон в совку. Заборонили алкоголь і тут же зріс продаж парфумів. Якщо людина хоче себе вбити,то спосіб знайде
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13.07.2023 18:28 Відповісти
Та я не сперечаюсь,що людина народился щоб самознищуватися. Принаймні на даному етапі розвитку. Але чим менше стимулів для цього тим краще.
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13.07.2023 18:32 Відповісти
Заборонами мало що змінити. Мені подобіється як зробили в США з 80-х. Пропаганда здорового способу життя. М'яко так насаджували,що палити це не круто, акруто це спорт. І ось на 2010 рік часткі курців там стала близько 15%( якщо пам'ять не зраджує,бо більше 10 років пройшло як читав ці дослідження)
А у нас якісь зоновскі поняття-якщо дев'ятикласник не палить,то серед свого віку він не крутий. Треба обов'язково за гаражами травити себе
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13.07.2023 18:52 Відповісти
Вы очень умный человек - уловили намек, которого даже не было.
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13.07.2023 18:32 Відповісти
Да не очень я умный. Мне просто до смерти осто@бенело происходящее вокруг. Уверен,вам тоже.
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13.07.2023 18:38 Відповісти
То ви такий розумний, підіть бійцям в окопі розкажіть шо їм не можна палити. Запьрєщєно тіпа.
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13.07.2023 18:47 Відповісти
Добрий вечір.Як ваше нічого? Ви образилися? Не треба. Паліть на здоров'я)
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13.07.2023 18:50 Відповісти
Забагато честі на вас ображатись.
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13.07.2023 19:07 Відповісти
Яка там у вас честь?🤦
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14.07.2023 00:07 Відповісти
Яка не є і тії забагато
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14.07.2023 10:07 Відповісти
Бездарна спроба підняти з глибин власну значимість.🤷
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14.07.2023 10:17 Відповісти
Ущербний, було б перед ким піднімати...
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14.07.2023 10:18 Відповісти
Та нічого тобі піднімати, тупорилий. Перед ким би то не було.
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14.07.2023 10:29 Відповісти
Потєряйся, ущербний
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14.07.2023 10:40 Відповісти
🖕
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14.07.2023 10:56 Відповісти
Кокс заборонений, амфетамін, героїн, опіум теж. Перестали вживати?
А на рахунок війни ти добре підмітив. Піди на нуль і скажи бійцям, що з завтрашнього дня палити заборонено. В окопах палити починають навіть ті, хто в мирний час з тютюном боровся. Єдиний дозволений спосіб хоч трішечки знизити стрес.
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13.07.2023 18:56 Відповісти
Я напевно не дуже чітко виразився що треба все робити еволюційно а не революційно. Якщо ти розумієш про що я. До речі можеш мене привітати. Я вже 43 дні не курю. Дякую)
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13.07.2023 19:02 Відповісти
Якийсь клоун казав, що просто треба перестати стріляти...
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13.07.2023 19:39 Відповісти
Взрослый человек, а такой наивный
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13.07.2023 18:09 Відповісти
Бггг.. Україна має унікальну можливість підвищити прибутки компанії "Філіп Моріс"?
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13.07.2023 18:13 Відповісти
Так, а ФМ заплатить податки. Татаров, чи хто там куратор ттюнової галузі податки точно не заплатить.
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13.07.2023 22:21 Відповісти
З бурштином уже фсьо, владнали, а тепер з цигарками…
Тому ми і не в НАТО!!
Шмигаль може розповісти, чому!
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13.07.2023 18:13 Відповісти
магнiтна стрiчка!
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13.07.2023 18:16 Відповісти
і платити вам за пачку цигарок як мінімум гривень 200? То підете тоді разом із зе. Недовго залишилося. Ви, зе і москалота розумієте тільки мову кулі. Інакше нема до вас підходу і взаєморозуміння. І не тільки цигарок то стосовно.
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13.07.2023 18:31 Відповісти
А до чого тут тютюнові фабрики? Їх влада душить податками і звісно ж,що їм доводиться підіймати ціни. Моржа невелика
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13.07.2023 18:55 Відповісти
Та кому та можливість потрібна як що Зе влада сама кришує тіньовий ринок цигарок особливо тіх що ідйть контрабасом в ЄС
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13.07.2023 18:33 Відповісти
поэтому запретили ароматизированые сигареты, кальянный табак, табак для самокруток, жидкости для электронных сигарет ? вы ******** ? что бы курили вонючий мальборо филип моррис по 100 гривен пачка ?
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13.07.2023 18:39 Відповісти
ну будут теперь продаваться наборы "сделай сам" - вот тебе безникотиновая жидкость, вот концентрат никотина - намешай бодягу сам, или вот тебе табак, а вот тебе пакетик сушеной вишни - мешай, кури.
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13.07.2023 18:41 Відповісти
Мусоров оставить без зароботка? Чтобы жили на 50 тысяч в месяц?😂😂
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13.07.2023 18:46 Відповісти
Знижуйте ціну до ціни Арестовича.
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13.07.2023 18:50 Відповісти
Ага и дальше подимать цени. До охренения.
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13.07.2023 18:53 Відповісти
в Молдову можна на вихідні зганяти...
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13.07.2023 18:57 Відповісти
Казав, кажу і казать буду: - шановні довбойоби, якщо БОГ налив - вип,єте, і якщо дав закурить - скурите. ВЧІТЬ КУРВИ ЗАКОН, БО ДУЖЕ ВОНЯЄТЕ ДЖУНГЛЯМИ, - у Дмитра Комарова спитайте, він підтвердить. АРХ М
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13.07.2023 18:58 Відповісти
Путлера це може не цікавити. А Зелю точно не цікавить !
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13.07.2023 19:02 Відповісти
7-9 євро пачка і ніякої тіні та контрабанди...)))
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13.07.2023 19:03 Відповісти
Проще говоря - 720 миллионов евро останутся у курильщиков и они смогут потратить их на свои семьи,детей и внуков,а сивковичская агентура запускающая свои липкие лапки в бюджет слегка обеднеет.
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13.07.2023 19:03 Відповісти
Можливість уінкальна, бажання немає. Відкати владне фсЬо.
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13.07.2023 19:20 Відповісти
А разве Зеленский не поборол теневой рынок?
Он же обещал за год навести порядок! А прошло уже четыре...
Как называется человек, который обманул всю страну?
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13.07.2023 19:29 Відповісти
Ці козли з Філіп морі заплатили щоб наш продажний уряд заборонив єлентроні сигарети, та сигарети з ароматами які вони не виробляють, я рахую це повною не повагою для народу. А Філіп Моріс родами які думають тільки за свій карман, а не за Україну як вони тут розпинаються.
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13.07.2023 20:02 Відповісти
що, самі себе пограбують
та ніколи....
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13.07.2023 22:02 Відповісти
Т Е Д І С - хто цих п*дарасів монополістів табачки повісить ? Вся табачка України йде
через Т Е Д І С
Не раз було чутно про тісня звязки Т Е Д І С з кремлем - Грновський, Кауфман та інщі.

Компания «Тедис Украина» является украинским дистрибьютором международных компаний https://ru.wikipedia.org/wiki/Philip_Morris_International Philip Morris International , https://ru.wikipedia.org/wiki/Japan_Tobacco JapanTobacco International , https://ru.wikipedia.org/wiki/Imperial_Tobacco Imperial Tobacco Group , https://ru.wikipedia.org/wiki/British_American_Tobacco British American Tobacco https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-:0-5 [5] , которые на Украине сбывают 99 % своей продукции через «Тедис Украина»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-:1-7 [7] . Купленные табачные изделия перепродаются 40-50 оптовым и 80 тысячам розничным компаниямhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-:3-14 [14] .
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13.07.2023 23:06 Відповісти
будем файки курити - а не дамо себе надурити
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14.07.2023 01:17 Відповісти
Чудова ідея. Одне питання - звідки українці візьмуть 30 грн. на кожну цигарку? В клятого Заходу зарплатня пересічних це дозволяє, але не тут.
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14.07.2023 02:33 Відповісти

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