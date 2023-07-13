Україна має унікальну можливість побороти тіньовий ринок тютюну, – керівник Philip Morris Максим Барабаш

В 2023 році бюджет України втратить від несплати податків з тютюнової продукції 720 млн євро, або на 120 млн євро більше, ніж у 2022 році. Частка нелегального ринку зросла до 20%. Проте наразі в Україні склались унікальні можливості, щоб побороти тіньовий ринок тютюну.

Про це в інтерв'ю Liga.net розповів керівник українського представництва Philip Morris Максим Барабаш.

Згідно з дослідженням компанії Kantar Ukraine, до 2023 року частка нелегального ринку тютюнової продукції досягла майже 22%. Роком раніше частка "тіні" була близько 17%, а 2020 року – 7%.

За оцінками Барабаша, у 2022 році Україна втратила від несплати податків з тютюнової продукції понад 600 млн євро. У цьому році ця цифра складе 720 млн євро.

Водночас, за словами Барабаша, згідно із зобов’язаннями, взятими на себе Україною для імплементації законодавства ЄС, щороку розмір акцизу для легальної продукції зростає на 20%. І це дає можливість людям, які продають сигарети без сплати податків, автоматично індексувати свої прибутки на 20%.

"Чому росте рівень "тіні"? Тому ще цей нелегальний бізнес стає дедалі більш прибутковим. Але у нас сьогодні є унікальна можливість побороти тінь. У європейських країнах основною проблемою є контрабанда з-за кордону. Але в Україні кордони закриті. Вся нелегальна продукція, всі ці 20%, виробляється кількома фабриками та гаражами в Україні. Ці виробники всім відомі. Щоб подолати цю проблему, не вистачає лише політичної волі", - розповів топменеджер.

За його словами, із 20% нелегальної тютюнової продукції приблизно третина – це підробки міжнародних брендів.

"Для нас це найбільша проблема. Одна річ, коли хтось виробляє якийсь невідомий дешевий бренд без сплати податків. Тоді споживач свідомо купує цей продукт розуміючи, що він може бути нелегальним. І зовсім інша річ, коли підробляють, наприклад, наш бренд Marlboro. І людина, яка курить цю марку, каже: "Щось якість Marlboro вже не та". Курець не завжди розуміє, що ця продукція є нелегальною", - резюмує керівник українського представництва Philip Morris Максим Барабаш.

У 2022 році Philip Morris сплатив в бюджет акцизного податку на понад 17 млрд грн, або 27% від загального обсягу акцизів з сигарет і ТВЕНів.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка Philip Morris на ринку тютюну становила 28,5%. З 24 лютого 2022 року, через обстріл харківської фабрики PMI і зупинки виробництва, частка компанії знизилась удвічі – до 14%.

Згодом компанія переорієнтувалася на імпорт, а в серпні 2022 року запустила проєкт з виробництва продукції під брендами PMI на фабриці Imperial Tobacco (IT) під Києвом. З того часу частка на ринку зросла до понад 20%.