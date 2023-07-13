Рада дозволила СБУ і МВС збивати цивільні безпілотники

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №8185 у другому читанні та в цілому підтримали 263 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Метою розробленого за ініціативи МВС законопроєкту у пояснювальній записці вказано "вдосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із застосуванням безпілотних повітряних суден (далі – БПС) у правоохоронній діяльності та протидією правопорушенням з їх використанням".

Задля цього законом пропонується:

удосконалити понятійний апарат Повітряного кодексу України щодо експлуатації БПС;

заборонити будь-які польоти БПС над прикордонною смугою,за виключенням випадків, визначених Кабінетом міністрів, пунктами пропуску (пунктами контролю) через державний кордон та контрольними пунктами в’їзду-виїзду, об’єктами Державної прикордонної служби;

надати СБУ, Нацгвардії, а також поліцейським повноваження примусово припиняти політ безпілотного повітряного судна у випадку виявлення та припинення порушень порядку та правил використання повітряного простору.

Водночас до другого читання із законопроєкту вилучили низку норм, які б значно ускладнили використання цивільних безпілотних апаратів. Зокрема: