Рада ратифікувала ухвалену 33 роки тому конвенцію про застосування хімічних речовин

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві №170.

Прийняття відповідного законопроєкту №0208 в цілому підтримали 259 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законом пропонується ратифікувати Конвенцію про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві № 170, ухвалену 25 червня 1990 року. Вона набуде чинності для України через 12 місяців з дати реєстрації документа України про ратифікацію у Генерального директора Міжнародного бюро праці.

Вказана Конвенція містить ряд пропозицій стосовно використання хімічних речовин на виробництві та "застосовується до всіх галузей економічної діяльності, в яких використовуються хімічні речовини".

У ній, зокрема, передбачається: