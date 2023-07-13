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Рада ратифікувала ухвалену 33 роки тому конвенцію про застосування хімічних речовин

лаборатория,коронавирус

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві №170.

Прийняття відповідного законопроєкту №0208 в цілому підтримали 259 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законом пропонується ратифікувати Конвенцію про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві № 170, ухвалену 25 червня 1990 року. Вона набуде чинності для України через 12 місяців з дати реєстрації документа України про ратифікацію у Генерального директора Міжнародного бюро праці.

Вказана Конвенція містить ряд пропозицій стосовно використання хімічних речовин на виробництві та "застосовується до всіх галузей економічної діяльності, в яких використовуються хімічні речовини".

У ній, зокрема, передбачається:

  • визначення термінів "хімічні речовини", "небезпечна хімічна речовина", "використання хімічних речовин на виробництві";
  • порядок встановлення та застосування класифікації хімічних речовин відповідно до типу та ступеня властивих їм небезпек для здоров’я та фізичних небезпек, а також для оцінки відповідності інформації;
  • вимоги до етикетування та маркірування хімічних речовин, паспорти їх безпечності, відповідальність постачальників тощо.

Автор: 

ВР (2910) парламент (1969) ратифікація (84) хімія (79) хімічна зброя (4)


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