Україна вже отримала від партнерів $3,9 мільярда на швидке відновлення, – Марченко

Із усіх фінансових зобов’язань партнерів на відновлення України лише $3,87 млрд відповідають потребам швидкого відновлення України, яке оцінюється у $14,1 млрд.

Як повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, залучене фінансування в розмірі $3,87 млрд розподіляється за пріоритетними галузями, а саме: енергетична підтримка – $837 млн, гуманітарне розмінування – $169 млн, відновлення пошкодженого житла – $25 млн, допомога приватному сектору – $206 млн та відновлення критичної інфраструктури – $2,6 млрд.

"Загалом ми маємо зобов’язання від донорів надати до $42,5 млрд макрофінансової підтримки у 2023 році для фінансування дефіциту державного бюджету України", – додав Марченко.

Він зазначив, що є певна невідповідність між проєктами, у які хочуть інвестувати партнери та потребами України. Саме тому зараз українська сторона та міжнародні донори проводять узгодження переліку нагальних проектів відновлення та наявних ресурсів.