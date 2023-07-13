В Україні нарахували понад 2 тисячі аварійних мостів

10% із понад 22 тисяч обстежених мостів в Україні перебувають в аварійному стані.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив за підсумками засідання Комісії з перевірки мостових споруд, передає пресслужба Мінінфраструктури.

Станом на 13 липня комісія отримала від органів місцевого самоврядування, Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури та "Укрзалізниці" дані про 22 454 мости. Водночас відсутня інформація про понад 6 тисяч обʼєктів і якому вони знаходяться стані – невідомо.

"Попередні висновки комісії свідчать, що майже 10% українських мостових споруд знаходяться в аварійному стані. Серед них – два великих мости з високою інтенсивністю руху, які розташовані у Києві. Йдеться про міст ім.Є.Патона та міст Метро", – зазначається у повідомленні.

Кубраков назвав таку ситуацію неприпустимою "як для фізичної безпеки українців, так і обороноздатності та економіки України в цілому".

"Як голова комісії з перевірки даю доручення негайно розпочати обстеження аварійних мостів, які відносяться до позакласових та розташовані через великі річки. Наша задача якомога швидше зʼясувати реальний стан речей і підготувати відповідні пропозиції для системного вирішення проблем та запобігання їм у майбутньому", – наголосив віцепрем’єр.

За його словами, з 14 липня експерти Комісії розпочнуть візуальне та інструментальне обстеження мостових споруд, які знаходяться у аварійному стані.

Як повідомлялося, на виконання рішення РНБО наприкінці червня Кабінет міністрів утворив Комісію для перевірки стану мостів в Україні. Її очолив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.