Голова Нацбанку пояснив позитивний вплив військової допомоги Україні для економік країн-партнерів

Голова Національного банку Андрій Пишний вважає, що військова допомога Україні має позитивний вплив на економіки партнерів.

"Із початку повномасштабного вторгнення військову допомогу Україні надали 32 країни. Деякі з них – в обсязі 0,5-1% свого ВВП 2022 року. Загальні зобовʼязання за цим напрямом перед Україною протягом 2022 року досягли понад $60 млрд, згідно з оцінками Кільського інституту світової економіки", – написав Пишний у колоні для Forbes.

Водночас, Пишний додав, що тема військової допомоги стає об’єктом маніпуляцій з боку російської пропаганди.

"Один із таких потужних наративів "говорить", що буцімто наші партнери витрачають забагато коштів на підтримку України озброєнням, замість того щоб спрямовувати ці кошти власним громадянам та економікам. Чи дійсно це так?" – зазначив Пишний.

У цьому контексті він назвав п'ять причин, із яких міжнародну військову допомогу Україні не можна розглядати як економічні втрати країн-донорів.

Перший чинник – працює економічний ефект доміно, тобто є позитивний вплив на економіку партнерів від витрат, пов’язаних із військовою допомогою Україні.

"Коли уряд витрачає кошти на фінансування бюджетних видатків, суттєва частина цих коштів, як правило, спрямовується всередину країни та підтримує економічне зростання. Те ж саме можна сказати про витрати на оборону. Вони до того ж стимулюють внутрішнє виробництво та інвестиції", – зазначив Пишний.

Кожна грошова одиниця, витрачена в оборонному секторі, має потенціал генерувати додатковий ВВП через різні канали. За розрахунками фахівців НБУ, зростання військових витрат країн-донорів на $1 повʼязане зі збільшенням ВВП на $0,65 впродовж року здійснення таких витрат.

"Найсуттєвіший додатковий вплив від зростання витрат на оборону проявиться з часом – за один-два роки після надання допомоги, та досягне $0,79–0,87. Однак і це ще не все, адже позитивні ефекти зберігатимуться навіть через п’ять років після здійснення витрат", – підкреслив голова НБУ.

По-друге, надання військової допомоги стимулює дослідження та розробки всередині країн-донорів, а "це зі свого боку сприятиме довгостроковому зростанню продуктивності".

Крім того, "помилково недооцінювати можливість випробовування озброєння" і розширення можливостей для експорту зброї і пошуку нових ринків, в тому чому числі й за рахунок колишніх покупців російської зброї. Це – третій і четвертий чинники.

"Доведення ефективності західної зброї в Україні сприяє зростанню вартості акцій західних приватних компаній-виробників зброї. Наприклад, ціна акцій BAE Systems (Велика Британія), яка входить до топ-20 виробників зброї у світі та виробляє винищувачі Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4, з 18 лютого 2022 року до 12 червня 2023 року зросла на 59%. У компаній-виробників зброї збільшується кількість нових покупців завдяки успішному використанню їхніх товарів", – зауважив Пишний.

П'ятий чинник, на думку очільника НБУ, – "військова допомога Україні – це внесок у створення нової структури глобальної безпеки". І в цьому контексті, переконаний він, допомога Україні озброєнням та фінансами для досягнення миру – це можливість зменшити загальний рахунок витрат у майбутньому.

"Отже, маємо такий висновок: міжнародна допомога Україні становить значно менший тягар для економіки партнерів, ніж декларується в тих спекулятивних заявах, які ми все частіше чуємо", – підсумував Пишний.