Витрати держбюджету на соцвиплати зменшилися у червні на 3 мільярди, – Мінфін

У січні-червні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 230,5 млрд грн, зокрема у червні – 35,8 млрд грн.

Як повідомляє Міністерство фінансів, зокрема, ці кошти було спрямовано:

135,9 млрд грн, із них у червні 22,7 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

52 млрд грн, із них у червні 8,9 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

29,3 млрд грн, із них у червні 1,9 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;

12,2 млрд грн, із них у червні 2,1 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;

1,1 млрд грн, із них у червні 0,2 млрд гривень – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-травня 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 194,8 млрд грн, зокрема у травні – 38,8 млрд грн.