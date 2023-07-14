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Витрати держбюджету на соцвиплати зменшилися у червні на 3 мільярди, – Мінфін

соцвыплаты

У січні-червні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 230,5 млрд грн, зокрема у червні – 35,8 млрд грн.

Як повідомляє Міністерство фінансів, зокрема, ці кошти було спрямовано:

  • 135,9 млрд грн, із них у червні 22,7 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
  • 52 млрд грн, із них у червні 8,9 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • 29,3 млрд грн, із них у червні 1,9 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам;
  • 12,2 млрд грн, із них у червні 2,1 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;
  • 1,1 млрд грн, із них у червні 0,2 млрд гривень – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що впродовж січня-травня 2023 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 194,8 млрд грн, зокрема у травні – 38,8 млрд грн.

Автор: 

бюджет (1847) Мінфін (2956) соцвиплати (143)


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