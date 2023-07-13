НАБУ розшукує депутата Київради Трубіцина, звинуваченого в одержанні 1,4 мільйона неправомірної вигоди

Національне антикорупційне бюро розшукує депутата Київради Владислава Трубіцина, який обвинувачений у одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Як ідеться в повідомленні НАБУ, в лютому 2022 року детективи НАБУ викрили його та співучасників на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському районах) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому".

11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували справу до суду.

Розшукуваний обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Окрім депутата, серед співучасників також: помічник депутата Київради, в.о. директора комунального підприємства, заступника директора комунального підприємства, заступник директора комунального підприємства, наближена до депутата особа.

Дії депутата кваліфіковані за ч.4 ст. 368 КК України, а дії інших п’ятьох підозрюваних – за ч.5 ст.27 ч.4 ст. 368 КК України.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина і стягнув в державний бюджет 9,88 млн грн внесеної за нього до втечі з України застави.