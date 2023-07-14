Через підрив Каховської ГЕС знищено всю рибу у водосховищі, – Мінагрополітики

Унаслідок підриву Каховської ГЕС фактично знищено всю рибу у водосховищі. Загалом втрачено щонайменше 11,39 тис. тонн риби.

Як розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, після знищення водосховища риба, яка була винесена з потоком води у пониззя Дніпра в межах Херсонської та Миколаївської областей, опинилась на заплавних ділянках суходолу.

"Коли вода витекла, то площа суходолу склала 150 тис. га. І поки вона сходила, то забрала з собою рибу і знищила всі 85 рибних господарств, які традиційно здійснювали вилов водних біоресурсів і які були розташовані нижче по течії: 49 у Каховському водосховищі і 36 у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі. Загальна сума збитків від прямої втрати та від втрати потомства внаслідок погіршення умов існування через скид води з Каховського водосховища складає 9,8 млрд грн", – зазначив Сольський.

Міністр додав, що відбудова дамби займе мінімум сім років. Кілька років на фактичну відбудову ГЕС, 2-3 роки знадобиться на те, щоб вода наповнила дамбу. Після цього ще потрібен буде час на ремонт і відновлення каналів та систем зрошення, які будувались у 1970-1990-х роках.