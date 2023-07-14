Україні потрібно знайти 4,5 мільйона нових працівників за 10 років, – Мінекономіки

Україні впродовж наступних десяти років доведеться додатково залучити 4,5 млн співробітників на ринок праці, щоб здійснити повоєнне відновлення.

Відповідний прогноз дало Міністерство економіки під час семінару з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Міжнародною організацією праці (МОП).



"Відновлення ринку праці – це не наслідок перемоги, це шлях до перемоги", – наголосила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.



Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна стикалася з нестачею робочої сили, проте зараз, коли понад 6 млн українців були змушені виїхати за кордон, ситуація з робочою силою в країні стала ще критичнішою.



Зазначається, що МОМ та МОП планують і надалі підтримувати Мінекономіки у прокладанні шляху до відновлення ринку праці для досягнення ключових пріоритетів.