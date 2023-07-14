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Новини
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Україні потрібно знайти 4,5 мільйона нових працівників за 10 років, – Мінекономіки

офіс,робота,вакансії

Україні впродовж наступних десяти років доведеться додатково залучити 4,5 млн співробітників на ринок праці, щоб здійснити повоєнне відновлення.

Відповідний прогноз дало Міністерство економіки під час семінару з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Міжнародною організацією праці (МОП).

"Відновлення ринку праці – це не наслідок перемоги, це шлях до перемоги", – наголосила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення Україна стикалася з нестачею робочої сили, проте зараз, коли понад 6 млн українців були змушені виїхати за кордон, ситуація з робочою силою в країні стала ще критичнішою.

Зазначається, що МОМ та МОП планують і надалі підтримувати Мінекономіки у прокладанні шляху до відновлення ринку праці для досягнення ключових пріоритетів.

Автор: 

робота (921) Мінекономрозвитку (2025)


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Середньоазіати, негри, араби. Українці не розмножуються, значить тут будуть жити інші етноси та раси.
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14.07.2023 14:14 Відповісти
Багато ти арабів побачиш в ливарному цеху?
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14.07.2023 17:10 Відповісти
Арабы максимум приедут наташек накуканивать и кальян долбить, больше эти лентяи ни на что не годны.
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16.07.2023 13:18 Відповісти
4.5 мільйонів нових кріпаків. А наркомани більше нічого не хочуть? Йух їм. Всі нормальні повинні звалити. Нехай тут працюють одні незамінні-блоХери, коміки, клоуни, шоу бізнес, диПутати. І далі по списку. Адекввтним не подорозі з цими.
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15.07.2023 00:32 Відповісти
Мозамбик, Чад, Южный Судан, Родезия, Буркина Фасо - можно туда запрос отправить. Если очень долго и упорно умолять негров, может даже кто-то и приедет сюда работать
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16.07.2023 13:19 Відповісти

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