Через негоду в Україні є знеструмлення у шести областях

Станом на ранок 14 липня внаслідок негоди знеструмлено 140 населених пунктів у Київській, Полтавській, Львівській, Чернігівській, Одеській, Чернівецькій областях.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, переважна більшість із них – на Київщині.

Крім того, тривають обстріли прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через це знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській областях.

Унаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій та Херсонській областях.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, наголошують в Міненерго. Дефіциту немає.

До того ж із ремонту вийшов енергоблок теплової генерації потужністю 240 МВт. При цьому ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної – триває.