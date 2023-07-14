Споживання електроенергії зростає через спеку, "Укренерго" закликає заощаджувати

Унаслідок спеки 13 липня вечірнє споживання було найвищим за тиждень і зросло ще на 5%.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", це суттєве навантаження на енергосистему у вечірні години вказує на недостатність заходів економії електроенергії.

Енергетики вкотре закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію, особливо ввечері з 16:00 до 23:00.

"На сьогодні "Укренерго" не прогнозує обмежень електропостачання, але для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у складні для енергосистеми вечірні години", – наголосили в "Укренерго".

Як пояснили в компанії, в енергосистемі працюють всі види електростанцій. У денні години активні сонячні електростанції, але вже на вечір їх робота вже стрімко знижується. При цьому споживання залишається на високому рівні або ж продовжує зростати до пізнього вечора.

Із 17:00 до 24:00 передбачений імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови з максимальною потужністю близько 300 МВт. Експорт наразі відсутній.