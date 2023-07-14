Споживання електроенергії зростає через спеку, "Укренерго" закликає заощаджувати
Унаслідок спеки 13 липня вечірнє споживання було найвищим за тиждень і зросло ще на 5%.
Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", це суттєве навантаження на енергосистему у вечірні години вказує на недостатність заходів економії електроенергії.
Енергетики вкотре закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію, особливо ввечері з 16:00 до 23:00.
"На сьогодні "Укренерго" не прогнозує обмежень електропостачання, але для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у складні для енергосистеми вечірні години", – наголосили в "Укренерго".
Як пояснили в компанії, в енергосистемі працюють всі види електростанцій. У денні години активні сонячні електростанції, але вже на вечір їх робота вже стрімко знижується. При цьому споживання залишається на високому рівні або ж продовжує зростати до пізнього вечора.
Із 17:00 до 24:00 передбачений імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови з максимальною потужністю близько 300 МВт. Експорт наразі відсутній.
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