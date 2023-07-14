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Новини
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"Укргазвидобування" пробурило найглибшу свердловину

свердловина

На початку липня "Укргазвидобування" завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6,6 тис. метрів, яка стала найглибшою в історії компанії.

Як уточнює пресслужба компанії, її дебіт сягнув 150 тис. кубометрів.

Зазначається, що родовище, на якому пробурили свердловину-рекордсменку, відкрили лише в 2019 році. Виконані промислові геофізичні дослідження дали змогу приростити понад 100 млн куб. м видобувних запасів вуглеводнів.

"Над проєктуванням і будівництвом цієї особливої свердловини працювала команда фахівців різних напрямів, що дало змогу виконати роботи якісно і в стислі терміни. У результаті – додатковий видобуток і нові перспективи для подальшої розробки родовища", – зазначив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Загалом упродовж першого півріччя 2023 року компанія ввела в експлуатацію після буріння і капітальних ремонтів 13 свердловин з високими (більше 100 тис. на добу) показниками видобутку газу.

Автор: 

газ (8010) Нафтогаз (3334) свердловина (107) Укргазвидобування (938)


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Пробурили найбільшу скважину в бюджеті України в військовий час, ... Це вже буде кваліфікувати наступна влада.
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14.07.2023 12:00 Відповісти
Все, що було на поверхні, висмоктав СРСР.
Русня так: ви нам - свої надра і людей, а ми вам - нашу "культуру".
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14.07.2023 12:08 Відповісти
тепер будуть красти з глибини аж шести кілометрів. А шо? Не так?
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14.07.2023 15:28 Відповісти

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