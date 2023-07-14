"Укргазвидобування" пробурило найглибшу свердловину

На початку липня "Укргазвидобування" завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6,6 тис. метрів, яка стала найглибшою в історії компанії.

Як уточнює пресслужба компанії, її дебіт сягнув 150 тис. кубометрів.

Зазначається, що родовище, на якому пробурили свердловину-рекордсменку, відкрили лише в 2019 році. Виконані промислові геофізичні дослідження дали змогу приростити понад 100 млн куб. м видобувних запасів вуглеводнів.

"Над проєктуванням і будівництвом цієї особливої свердловини працювала команда фахівців різних напрямів, що дало змогу виконати роботи якісно і в стислі терміни. У результаті – додатковий видобуток і нові перспективи для подальшої розробки родовища", – зазначив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Загалом упродовж першого півріччя 2023 року компанія ввела в експлуатацію після буріння і капітальних ремонтів 13 свердловин з високими (більше 100 тис. на добу) показниками видобутку газу.