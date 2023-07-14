Рада достроково припинила повноваження нардепки від "ОПЗЖ" Плачкової

Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки, обраної від забороненої судом "Опозиційної платформи – За житя" Татьяни Плачкової.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 283 нардепи.

За словами Железняка, наразі у парламенті залишилася рекордно низька кількість депутатів – 404.

Раніше парламент уже голосував за припинення депутатських повноважень нардепів від "ОПЗЖ" Ігоря Абрамовича, Іллі Киви, Юлії Льовочкіної, Вадима Новинського, Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина. Усі вони також писали заяви про складання мандатів.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Перших чотирьох – через позбавлення громадянства, останнього – за власною заявою.