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Новини
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Південна Корея запропонує Україні проєкти для відбудови на $52 мільярди

корея,південна

Південна Корея запропонує всебічну підтримку як державного, так і приватного секторів для проєктів відновлення України вартістю $52 млрд.

Про це пише Yonhap.

"У травні Україна через міжурядовий канал співпраці подала запит на участь корейських компаній у приблизно 5000 будівельних проєктах, вартістю $20 млрд", – наголосив економічний секретар президента Південної Кореї Чой Санг-мок.

За його словами, уряд розпочне оцінку будівельних майданчиків для модульних будинків, щоб швидко забезпечити людей житлом, а також школами та лікарнями.

Уряд також планує підтримати надання технічної допомоги для відновлення водної інфраструктури, доповнюючи гуманітарну допомогу, яку вже надали після руйнування Каховської дамби.

Чой додав, що спеціалізована підтримка буде поширена на проєкт реконструкції під керівництвом приватного сектора, який зараз оцінюється приблизно в $32 млрд.

Проєкти охоплюють різні сектори, включаючи атомні електростанції з малими модульними реакторами, реконструкцію аеропортів, будівельну техніку, залізничний транспорт та інформаційні технології.

"Навіть якщо конфлікт триває, а відновлення перебуває на ранніх стадіях, ми будемо готуватися до нашої ролі в проєктах відновлення настільки старанно, наскільки того хоче український уряд", – підсумував Чой.

Автор: 

Південна Корея (135) відновлення (375)


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Топ коментарі
+9
Головний проект , якого так ніхто і не запропонував: як позбутись зе влади)
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14.07.2023 13:04 Відповісти
+5
Добра новина, корейці, або японці вміють дуже сумлінно і швидко будувати.
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14.07.2023 15:06 Відповісти
+2
Ці трильйони навколо нас 30 років чекають на відчинення дверей.
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14.07.2023 14:44 Відповісти
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Головний проект , якого так ніхто і не запропонував: як позбутись зе влади)
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14.07.2023 13:04 Відповісти
Корея пропонує!, до чого тут "зе влада"?
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16.07.2023 20:05 Відповісти
До того, що попиляється більше, ніж відбудується. В черговий раз.
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16.07.2023 20:07 Відповісти
Дехто вже потирає ручки....
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14.07.2023 13:15 Відповісти
Прекрасно! А звідки візьмуться ті мільярди??
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14.07.2023 13:21 Відповісти
С тумбочки.
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14.07.2023 13:37 Відповісти
Ці трильйони навколо нас 30 років чекають на відчинення дверей.
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14.07.2023 14:44 Відповісти
Ви ще уточніть що ці трильйони чекають для того щоб заробляти інші трильйони. В розумінні деяких людей, коли говорять про відбудову і повоєнні інвестиції - це коли їм та кожному, євро і доллари по кишенях розсовують, а що творить в головах у тих хто у владного корита навіть важко уявити. Це не моя видумка, мав розмову з людьми які вже апріорі вважають, що їм усі винні, але дивлячись на інформаційну політику і перших осіб держави, думаю нічого дивного в цьому немає.
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15.07.2023 13:14 Відповісти
Інформаційна та і взагалі політика перших осіб, як і отримання ними цих посад, усі часи нашої незалежності здійснюється за погодженням олігархічних залаштунків, за їх підтримки і на захист їх монополії. Це і є нашими зачиненими дверями як для необмежених зовнішніх інвестицій, так і до входження у НАТО з ЄС.
Чиновна, судова і т.д. корупція є кров'ю цієї системи, не здатність брати і давати там є вирішальною ознакою профнепридатності. Звісно там в усіх слина тече від розмов про гіпотетичні трильйони, але допоки уся ця система не буде зруйнована, вони сюди не прийдуть.
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15.07.2023 13:55 Відповісти
Ну мені це пояснювати не треба, я для себе це розумію - ви поясніть це людям які вважають що їм винні усі навколо. Чиновники, судді, прокурори і т.д. не є вибірними посадами, але на ці посади їх ставлять ті кого той же народ привів вільним волеєвиявленням. За 30 років Україна ніколи і близько не наближалась до стандартів демократичного і прозорого суспільства, але окрім віті януковича при першій спробі ніхто так нагло не обманював. Махінації завжди були але вони не мали такого кардинального впливу, і зазвичай це був вибір більшості населення. Кожен народ має таку владу на яку заслуговує...
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15.07.2023 14:27 Відповісти
Головне позбутися О-влади під камуфляжами будь-яких кольорів.
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14.07.2023 14:43 Відповісти
Добра новина, корейці, або японці вміють дуже сумлінно і швидко будувати.
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14.07.2023 15:06 Відповісти
Так а за чий рахунок буде цей банкет?
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14.07.2023 15:08 Відповісти
Якби не правління єдиної й непохитної мафії монополістів з часів створення незалежної України і до сьогодні, цей банкет тривав би тут завжди. І без питань, за чий рахунок, тому що в цивілізованому світі рахунки мають властивість працювати на користь усіх сторін.
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14.07.2023 16:38 Відповісти
Ключове тут приватно,державним кошти ні в якому разі.
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14.07.2023 15:23 Відповісти
Найкраща допомога з Заходу це якщо їх гроші прийдуть разом з їх управлінцями бо нічого доброго у наших яйцеголових не вийде крім як щось дерибанити.
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14.07.2023 19:10 Відповісти
Дайте вгадаю, нічого не вийде, бо усе будівництво будуть "замовляти" якісь фірмочки з Кіпру?
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14.07.2023 20:04 Відповісти
Південокорейці файно працюють - так працюють як Зе влада краде з бюджету.
Кожен професіонал своєї справи.
Справа Зе влади - красти з бюджета.
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15.07.2023 00:24 Відповісти
Можна передбачити, що влада обере китайські інвестиції, які не потребують "антикорупційного нагляду".
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15.07.2023 13:43 Відповісти
главное, чтобы все эти проэкты восстановления стимулировали наши производства, давали работу нашим людям, а не ставали исключительно площадкой для заработка корейцам
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16.07.2023 11:59 Відповісти
А У НАС ПЛАНА НЕТ, А ДЕНЬГИ ЕСТЬ !?)
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16.07.2023 23:39 Відповісти

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