В Україні зібрали вже два мільйони тонн нового врожаю

В Україні триває збирання ранніх зернових та зернобобових культур – наразі намолочено уже 2,1 млн тонн зерна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Зазначається, що збір проведено на площі 643,8 тис. га при врожайності 33,5 ц/га. Зокрема, намолочено:

ячменю – 1,3 млн тонн на 352,4 тис. га (врожайність – 37,2 ц/га),

пшениці – 778,7 тис. тонн на 211,8 тис. га, (врожайність – 36,8 ц/га),

гороху – 93,7 тис. тонн на 45 тис. га (врожайність – 20,8 ц/га).

Найбільше намолотили зерна аграрії Одещини – 746 тис. тонн. Лідерами за зброрами є Миколаївщина, там аграрії обмолотили 213 тис. га.

Крім того, 12 областей розпочали збирання озимого ріпаку, якого обмолочено на площі 158 тис. га, намолочено вже 329,5 тис. тонн насіння при урожайності 20,8 ц/га.

Як повідомлялося, Українська зернова асоціація прогнозує, що цьогоріч Україна може отримати 69,4 млн тонн зернових та олійних з площі близько 19,1 млн га.