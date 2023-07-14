Українські банки отримали рекордні прибутки за останні п’ять років

Упродовж січня-травня 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд грн, що у 2,2 раза більше показника відповідного періоду 2021 року.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

"Такий результат є, як мінімум, найкращим за останні п’ять років, а як максимум — за всю історію незалежності України", – йдеться у повідомленні.

Прибуток у 53,66 млрд грн отримали 59 з 65 працюючих наразі банків, тобто 91% установ. Шість банків (9%) отримали збитки у розмірі 73,19 млн грн. Усі банки зі збитками є фінустановами з приватним капіталом.

Більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за п’ять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд грн. Левову частку цих коштів (81%) отримав державний "Приватбанк" – 25,48 млрд грн або 47,5% від загальної суми "заробітків" усіх українських банків.

Також з позитивним балансом закінчили перші п’ять місяців поточного року й усі 15 банків, які мають іноземний капітал. Загалом вони заробили 15,01 млрд грн – 28% від загального прибутку банків України.

Такі показники у 1,7 раза перевищують результати аналогічного періоду 2021 року, коли банки з іноземним капіталом отримали вигоду на суму 8,73 млрд грн.

Найбільше в цій банківській групі за п’ять місяців отримали "Райффайзен" – 3,26 млрд грн. "Укрсиббанк" (2,89 млрд грн) та ОТП банк (2,57 млрд грн). Разом ці три банки отримали 58% усього прибутку банків з іноземним капіталом.

Група банків з приватним капіталом, яка налічує 46 установ, за п’ять місяців поточного року також була "у плюсі" – заробила 7,15 млрд грн або 13% від загального прибутку всіх українських банків. Заробіток за відповідний період 2021 року було збільшено в 1,5 раза.

Лідерами стали ПУМБ – 2,99 млрд грн (42% загального доробку), "Універсал банк" (Монобанк) – 1,31 млрд грн і банк "Південний" – 0,55 млрд грн. Вказана трійця отримала 68% усього прибутку цієї банківської групи.