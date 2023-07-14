Торік українське вино імпортували майже 50 країн світу, – Мінагрополітики

Попри повномасштабну війну та втрати внаслідок неї, у 2022 році Україні вдалося експортувати своє вино у 49 країн.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

"Виноробна галузь через повномасштабну війну зазнала значних втрат. Але попри це, торік нам вдалося експортувати українське вино у 49 країн світу. Наше вино було представлено на низці міжнародних виставок, а на найбільшому винному конкурсі у світі Decanter World Wine Competition 2023 Україна здобула 37 нагород", – наголосив він.

Крім того, за його словами, Україна відновила членство в Міжнародній організації виноградарства та виноробства (International Organisation of Vine and Wine).

"Але безумовно для подальшого економічного розвитку та налагодження торговельних відносин цей сектор потребує змін на законодавчому рівні та підтримки держави", – підкреслив Сольський.

Під час зустрічі з міністром та народними депутатами винороби та профільні асоціації озвучили, які законодавчі зміни необхідні їм для розвитку галузі.

Зокрема, необхідно знизити акцизний податок на ігристі вина та скасувати їх маркування марками акцизного податку, так як це вже є в країнах ЄС: Греції, Іспанії, Італії, Болгарії та інших. На думку фахівців, необхідно виключити столові вина з переліку підакцизних товарів як це працює в 15 країнах ЄС. Для реалізації цих ініціатив потрібно внести відповідні зміни до Податкового кодексу України.

Крім того, для розвитку галузі дуже важливо підтримати малих виробників й прийняти проєкт №9030, у якому йдеться про зменшення вимог до матеріально-технічної бази малих виробників продукції, оскільки їм надається право закуповувати сировину (виноград, плоди, ягоди, мед) українського походження. А ще – дозволити їм розливати вина у металеві банки із харчового алюмінію, а також кеги із алюмінію та нержавіючої сталі.

ДО того ж, відповідно до вимог регламенту ЄС, потрібно ухвалити законопроєкт № 9139, який передбачає, зокрема, створення виноградарсько-виноробного реєстру та введення вимог до виробництва та обігу вин.