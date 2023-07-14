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Новини
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Споживчі настрої українців у червні погіршилися за всіма показниками, – дослідження

продукты,цены,корзина

Індекс споживчих настроїв українців у червні зменшився на 9,5 пунктів та становить 82,5. При цьому, зменшилися усі складові індикатора.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".

"У червні 2023 року фіксується зниження показників за усіма складовими індикатора – знизився, як індекс споживчих настроїв, так і індекси поточного становища та економічних очікувань. Загалом, прослідковується більш песимістична оцінка населенням України як ситуації станом на зараз, так і майбутнього", – коментують аналітики.

Зокрема, Індекс поточного становища зменшився і сановить 52,3, що на 6,1 пункта нижче за рівень цього показника у травні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

  • індекс поточного особистого матеріального становища склав 47,3, що на 3,1 пункта нижче за показник у травні;
  • індекс доцільності великих покупок зменшився на 9 пунктів та встановився на позначці 57,3.

Водночас Індекс економічних очікувань у червні зменшився на 11,8 пункта та складає 102,6.

Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища склав 96,4 пункта, що на 11,2 пункта нижче за рівень цього показника у травні, індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зменшився на 14,1 пункта та складає 87,3, п’яти років – на 10,2 пункта до 124,1.

У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 9,1 пункта та складає 129,9. Індекс інфляційних очікувань зріс на 8,3 та становить 182,3 пункта.

При цьому, очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 6,7 пункта до 138,6.

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дослідження (390) споживчий кошик (32)


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Це погано.І так все було невесело,а тепер іще й оце....
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14.07.2023 14:39 Відповісти
Якщо народ України не знайде легального способу позбавити "слуг" влади то будь який варіант майбутнього буде в чорно-багрових тонах...
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14.07.2023 15:07 Відповісти
Еще годик политики Гетьманцева-Шурмы и последний выехавший сможет выключить свет в стране...
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14.07.2023 15:49 Відповісти
Так жартували в Болгарії, Румунії, Польші перед безпосереднім вступом до ЄС. Але ж вони дійсно робили реформи і економічний стан пересічних громадян просідав, а потім піднімався вже в рази вгору. Ми ж тільки падаєм та падаєм без перспективи. Тож вимикач електрики в аеропорту в нас може стати реальностю.
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14.07.2023 17:05 Відповісти
К сожалению то что они делают - это не реформы. А реформы они проводить, похоже, и не собираются...
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15.07.2023 18:04 Відповісти
А які можуть бути настрої. У 2018 дружина в мережевому магазині одержувала 9 тис, а зараз в 23 році 9 з половиною. Гадаю, ціни не потрібно порівнювати, їх і так знають. То настрій впав не на відсотки, а в рази.
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14.07.2023 17:08 Відповісти

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