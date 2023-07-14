Споживчі настрої українців у червні погіршилися за всіма показниками, – дослідження

Індекс споживчих настроїв українців у червні зменшився на 9,5 пунктів та становить 82,5. При цьому, зменшилися усі складові індикатора.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".

"У червні 2023 року фіксується зниження показників за усіма складовими індикатора – знизився, як індекс споживчих настроїв, так і індекси поточного становища та економічних очікувань. Загалом, прослідковується більш песимістична оцінка населенням України як ситуації станом на зараз, так і майбутнього", – коментують аналітики.

Зокрема, Індекс поточного становища зменшився і сановить 52,3, що на 6,1 пункта нижче за рівень цього показника у травні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища склав 47,3, що на 3,1 пункта нижче за показник у травні;

індекс доцільності великих покупок зменшився на 9 пунктів та встановився на позначці 57,3.

Водночас Індекс економічних очікувань у червні зменшився на 11,8 пункта та складає 102,6.

Зокрема, індекс очікуваних змін особистого матеріального становища склав 96,4 пункта, що на 11,2 пункта нижче за рівень цього показника у травні, індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зменшився на 14,1 пункта та складає 87,3, п’яти років – на 10,2 пункта до 124,1.

У червні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 9,1 пункта та складає 129,9. Індекс інфляційних очікувань зріс на 8,3 та становить 182,3 пункта.

При цьому, очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 6,7 пункта до 138,6.