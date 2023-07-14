На атомному заводі поблизу Єкатеринбурга стався витік ядерного палива, є загиблий

На Уральському електрохімічному комбінаті у Свердловській області РФ у цеху збагачення урану розгерметизувався балон із ядерним паливом.

Як повідомляє російська служба "Радіо Свобода", одна людина загинула, персонал цеху евакуювали.

Розгерметизація контейнера об'ємом один кубометр із гексафторидом урану відбулася о 9:13 ранку за місцевим часом (7:13 за Києвом). У держкорпорації "Росатом", якій належить завод, стверджують, що інцидент локалізований та не створює ризиків для населення. Проводиться санітарна обробка цеху.

Російське держінформагентство повідомляє про одного загиблого, не вказуючи ім'я та посаду. При цьому "Росатом" називає цю людину "постраждалою", не підтверджуючи інформацію про її загибель.

Очільник Новоуральська, де розташований завод, В'ячеслав Тюменцев закликав мешканців міста "не піддаватися паніці" та "не розповсюджувати повідомлення через месенджери".

Уральський електрохімічний комбінат працює з 1945 року, завод виробляє ядерне паливо для атомних електростанцій, зокрема переробляючи відпрацьоване паливо європейських та американських АЕС. Це найбільше підприємство такого типу в світі.

Новоуральськ розташовано приблизно за 50 км від Єкатеринбурга і 75 км від Нижнього Тагілу. У місті проживає 78 тис. осіб.