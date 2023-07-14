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Новини
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На атомному заводі поблизу Єкатеринбурга стався витік ядерного палива, є загиблий

завод,уральський

На Уральському електрохімічному комбінаті у Свердловській області РФ у цеху збагачення урану розгерметизувався балон із ядерним паливом.

Як повідомляє російська служба "Радіо Свобода", одна людина загинула, персонал цеху евакуювали.

Розгерметизація контейнера об'ємом один кубометр із гексафторидом урану відбулася о 9:13 ранку за місцевим часом (7:13 за Києвом). У держкорпорації "Росатом", якій належить завод, стверджують, що інцидент локалізований та не створює ризиків для населення. Проводиться санітарна обробка цеху.

Російське держінформагентство повідомляє про одного загиблого, не вказуючи ім'я та посаду. При цьому "Росатом" називає цю людину "постраждалою", не підтверджуючи інформацію про її загибель.

Очільник Новоуральська, де розташований завод, В'ячеслав Тюменцев закликав мешканців міста "не піддаватися паніці" та "не розповсюджувати повідомлення через месенджери".

Уральський електрохімічний комбінат працює з 1945 року, завод виробляє ядерне паливо для атомних електростанцій, зокрема переробляючи відпрацьоване паливо європейських та американських АЕС. Це найбільше підприємство такого типу в світі.

Новоуральськ розташовано приблизно за 50 км від Єкатеринбурга і 75 км від Нижнього Тагілу. У місті проживає 78 тис. осіб.

Автор: 

АЕС (819) радіація (17) росія (14573)


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Топ коментарі
+28
Коли забувся що бояришнік у другому балоні.
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14.07.2023 14:45 Відповісти
+17
Гарна новина але мало.
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14.07.2023 14:46 Відповісти
+16
Не копай яму ближньому. Ядерну...
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14.07.2023 14:49 Відповісти
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Коли забувся що бояришнік у другому балоні.
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14.07.2023 14:45 Відповісти
Гарна новина але мало.
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14.07.2023 14:46 Відповісти
Хорошо,хоть люди не пострадали
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14.07.2023 14:47 Відповісти
Не копай яму ближньому. Ядерну...
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14.07.2023 14:49 Відповісти
Оце воно. Чорний лебідь матиме приблизно такий вигляд. Ці дегенерати самі себе знищать.
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14.07.2023 14:50 Відповісти
Не знищать. В них навкруги "Маяка" такий киздець, шо Чорнобилю і не снилося. І вони його раз на тридцять років оновлюють. І нічо.
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14.07.2023 15:04 Відповісти
У дегенератів безліч можливостей.
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14.07.2023 15:06 Відповісти
Уральцям не звикати. Там у 2-й половині 20-го ст вже були ядерні забруднення.
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14.07.2023 14:59 Відповісти
Це не "хлопок" і "задимлєніє". Це "льогкоє нєдомоганіє".
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14.07.2023 15:01 Відповісти
Легкое недомогание, повлекшее кратковременное прощание и незначительное углубление.
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14.07.2023 15:29 Відповісти
Та углублєніє повинно бути значітельним, і в бетонному гробу, щоб не фонив
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17.07.2023 13:27 Відповісти
новоуральськом більше, ******* менше,.... ой, ділов то.
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14.07.2023 15:04 Відповісти
Сподіваюсь що кацапня сильно применшує наслідки інциденту як і у випадку з аварією наЧАЕС у совку.
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14.07.2023 15:07 Відповісти
Не будите лихо, пока оно тихо. Дотринделися.
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14.07.2023 15:13 Відповісти
...Апасносте для населения нет....1982
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14.07.2023 15:31 Відповісти
Як то. витекло паливо, то нічого їм не станеться. От коли пальне дістане волю, то мало їм не буде)
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14.07.2023 15:35 Відповісти
уявляю в що кацапи перетворять ЗАЕС за час окупації .
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14.07.2023 15:39 Відповісти
Мабуть ось вона, брудна бомба.
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14.07.2023 15:47 Відповісти
«Санитарная обработка»? Это что, новый термин на руснедля дегазации и дезактивации радиоактивного загрязнения?
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14.07.2023 15:52 Відповісти
будемо терпляче чекати чогось більшого 😁
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14.07.2023 16:09 Відповісти
Санитарная обработка грязной бимбы.
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14.07.2023 16:11 Відповісти
касабам- тільки на користь
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14.07.2023 17:01 Відповісти
+100500!!!
У них вже є одна зайва хромосома. Ще одна теж стане в нагоді! Вболіваю за них!
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14.07.2023 17:54 Відповісти
это кацапы ударили ядреной бимбой? или еще нет?
я прошу повторить, весь мир должен узнать, что у кацапоф есть ядрена бимба.
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14.07.2023 17:47 Відповісти
Добре. Дуже добре.
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14.07.2023 17:53 Відповісти
Треба ввести війська в Єкатеринбург щоб недопустити ядерну катастрофу!
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15.07.2023 00:45 Відповісти
Вроде там десятки погибших... Баллон объемом кубометр - и только один пострадавший, ага
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15.07.2023 22:09 Відповісти
жаль що тільки витік, а не ядерний гриб....
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15.07.2023 23:10 Відповісти

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