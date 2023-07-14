Щодня у виїзді з України відмовляють близько 150 чоловікам, – Держприкордонслужба

Щоденно у перетині кордону відмовляють щонайменше 150 чоловікам, які намагаються виїхати за межі України через пункти пропуску.

Про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Щоденно в середньому близько 150 осіб, переважно чоловіки-українці у віці від 18 до 60 отримують відмову у перетині кордону, оскільки не підпадають під ту категорію, якій дозволено перетинати кордон", – пояснив він.

Водночас, як зауважив речник ДПСУ, не фіксується зменшення спроб незаконного перетину кордону. Такі спроби відбуваються як у пунктах пропуску, коли громадяни намагаються використати підробні документи, так і поза межами пунктів пропуску.

"Таких спроб найбільше фіксується на кордоні з Румунією та Молдовою. Хоча у червні все-таки певне зменшення таких спроб у порівнянні із травнем фіксувалося – на 28%. У пунктах пропуску з підробними документами було виявлено від початку повномасштабного вторгнення близько 6 тис. осіб, а на зеленій ділянці кордону вже затримано понад 13 тис. громадян, які намагалися у незаконний спосіб потрапити за межі України", – відзвітував Демченко.

Як повідомлялося, на початку червня прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків з України через систему "Шлях".