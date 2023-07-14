Болгарія відправила найбільший пакет військової допомоги Україні

Найбільший одноразовий пакет військової допомоги, який включає 100 броньованих машин із запасів болгарської поліції, в основному транспортні машини піхоти, був відправлений в Україну, що стало першим офіційним рішенням Софії допомогти Києву важкою технікою.

Як оголосила влада Болгарії, військова техніка була закуплена 40 років тому й ніколи не використовувалася, що створювало витрати на зберігання та обслуговування, пише Euractiv.

"Українці подбають про те, щоб ця техніка була для них корисною", – сказав депутат Івайло Мірчев із правлячої коаліції Болгаріїї.

Про рішення щодо бронетехніки було оголошено лише через тиждень після візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії. Це перша військова поставка з Болгарії в Україну, про яку опублікована інформація.

Військова допомога досі була секретною, але неофіційно повідомлялося, що Болгарія допомагала Україні боєприпасами.

Болгарія сподівається отримати військовий потенціал на заміну від США після надання бронетехніки. Болгарська армія оголосила про замовлення майже на $1 млрд на закупівлю сучасної західної бронетехніки для піхоти, але процедура ще не завершена.

У грудні минулого року тимчасовий уряд президента Румена Радева відмовився надіслати старі радянські зенітні системи С-300, які хочуть Болгарія та Україна, в обмін на отримання сучасних систем протиповітряної оборони США вартістю $200 млн. Новий проєвропейський уряд Болгарії сподівається, що пропозиція США все ще актуальна.

Болгарія є однією з небагатьох країн-членів НАТО, яка має велику кількість радянської зброї та техніки, а також боєприпасів до них, які використовуються українською армією.