Електронні підписи та онлайн-збори мешканців: Рада спростила управління багатоквартирними будинками

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №7029, який спрощує управління багатоквартирними будинками щодо використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідний законопроєкт проголосували 245 народних депутатів на пленарному засіданні 14 липня, передає Інтерфакс-Україна.

Ухвалення законопроєкту дозволить прискорити процедуру скликання зборів співвласників багатоквартирних будинків та прийняття важливих рішень, що стосуються, зокрема, відновлення.

Раніше, у січні 2023 року, парламент ухвалив законопроєкт №7029 у першому читанні. Серед нововведень, передбачених документом, з'явилися можливості надсилання електронних повідомлень про проведення зборів за згодою співвласників, проведення зборів повністю або частково в режимі відеоконференції, онлайн-голосування за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Крім того, знижується поріг голосів для ухвалення рішень щодо управління будинком, за винятком питань від'єднання від мереж централізованого надання послуг.