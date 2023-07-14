Рада провалила закон про екологічний аудит об’єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку
Верховна Рада відхилила проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедури проведення екологічного аудиту".
За даними на сайті Верховної Ради, за прийняття відповідного урядового законопроєкту №6349 у першому читанні проголосували лише 215 народних депутатів, документ також на набрав мінімального необхідних 226 голосів для повернення на повторне перше читання чи доопрацювання.
Згідно із пояснювальною запискою, документом пропонувалося привести закон "Про екологічний аудит" у відповідність із законом "Про оцінку впливу на довкілля", визначити поняття "видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку", врегулюванні процедури здійснення обов’язкового екологічного аудиту у разі ліквідації або виведення з експлуатації підприємств.
Проєктом закону також пропонувалося:
- усунути прогалини у законодавстві щодо здійснення обов’язкового екологічного аудиту для об’єктів та видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля;
- врегулювати процедури здійснення обов’язкового екологічного аудиту у разі ліквідації або виведення з експлуатації підприємств, установ або організацій, їх структурних підрозділів, що здійснюють види діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля;
- виокремити з результатів екологічного аудиту висновку екологічного аудиту та визначення його змісту;
- забезпечити оприлюднення висновків обов'язкового екологічного аудиту;
- передбачити необхідність здійснення обов’язкового екологічного аудиту на підставі рішення суду про встановлення наявності порушень вимог природоохоронного законодавства України;
- визначити правові та організаційні засади у сфері здійснення обов’язкового екологічного аудиту щодо об’єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку.
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