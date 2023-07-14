Рада провалила закон про екологічний аудит об’єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку

Верховна Рада відхилила проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедури проведення екологічного аудиту".

За даними на сайті Верховної Ради, за прийняття відповідного урядового законопроєкту №6349 у першому читанні проголосували лише 215 народних депутатів, документ також на набрав мінімального необхідних 226 голосів для повернення на повторне перше читання чи доопрацювання.

Згідно із пояснювальною запискою, документом пропонувалося привести закон "Про екологічний аудит" у відповідність із законом "Про оцінку впливу на довкілля", визначити поняття "видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку", врегулюванні процедури здійснення обов’язкового екологічного аудиту у разі ліквідації або виведення з експлуатації підприємств.

Проєктом закону також пропонувалося: