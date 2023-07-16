Кабмін схвалив стратегію розвитку телемедицини до 2025 року

Кабінет міністрів схвалив Стратегію розбудови телемедицини в Україні та план її реалізації на 2023-2025 роки.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, уряд також уніс зміни до постанови №438 "Деякі питання організації забезпечення соціальними послугами з догляду та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують".

Зокрема, запроваджено надання потерпілим натуральної допомоги шляхом щомісячної грошової компенсації вартості заходів, необхідних для надання соціальної послуги натуральної допомоги.

Крім того, запроваджено щомісячну грошову компенсацію за надання соціальної послуги догляду вдома членом сімʼї або іншою особою, якщо потерпілому згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії або з медичним висновком визначено потребу у спеціальному медичному догляді та побутовому обслуговуванні тощо.