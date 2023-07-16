Нацбанк збирається оптимізувати власні енерговитрати

Національний банк України впроваджує систему енергетичного менеджменту.

Як ідеться в повідомленні НБУ, зокрема, затверджено Декларацію енергетичної політики НБУ, яка визначає основні наміри, напрями діяльності та зобов’язання НБУ щодо енергетичної результативності, а також відповідний план заходів, розрахований на 2023-2024 роки.

Національний банк вже проводить низку ініціатив, спрямованих на ощадливе та раціональне використання енергоресурсів. А саме:

виконується поетапне переобладнання систем освітлення офісних приміщень центрального апарату НБУ та місць загального користування на сучасне енергозберігаюче LED-освітлення. Наразі виконано заміну близько 40% світильників;

у приміщеннях центрального апарату Національного банку вже частково використовуються системи освітлення з автоматичним увімкненням від датчиків руху та освітленості;

із метою економії води впроваджується поступова заміна водорозбірних кранів на автоматизовані, з датчиками руху;

під час модернізації систем кондиціювання використовуються енергозберігаючі інверторні кондиціонери;

здійснюється інформування співробітників щодо необхідності ощадливого споживання енергоресурсів.

Серед інших заходів, передбачених планом:

постійне проведення моніторингу споживання енергетичних ресурсів у будівлях центрального апарату Національного банку України задля своєчасного виявлення порушень та вжиття заходів щодо нормалізації споживання;

проведення розрахунку викидів СО 2 стаціонарними джерелами викидів відповідно до кількості спожитої сировини, а також поетапна заміна обладнання з метою зменшення викидів СО 2 .

"Завдяки спеціально створеній управлінській системі енергетичного менеджменту Національний банк планує в найближчий час забезпечити ефективніше використання енергоресурсів та оптимізувати енерговитрати. У такий спосіб ми підтримуємо стратегічну лінію державної політики щодо підвищення енергозбереження", – розповів заступник голови Національного банку України Ярослав Матузка.

Впровадження системи енергетичного менеджменту реалізується на виконання вимог закону "Про енергетичну ефективність" та постанови Кабінету міністрів від 23 грудня 2021 року №1460 "Про впровадження систем енергетичного менеджменту" (зі змінами).