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Унаслідок обстрілів є знеструмлення у шести областях, – Міненерго

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Через ворожі обстріли у прифронтових та прикордонних з РФ регіонах фіксували відключення світла у шести областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, через обстріли знеструмлювалися 26 населених пунктів на Донеччині та 11 – на Чернігівщині.

Також унаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає, уточнюють у відомстві.

Автор: 

електроенергія (4313) Міненерго (937)


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А Маляр каже: "усе сбили". Я їй так вірив, так вірив...
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16.07.2023 08:22 Відповісти

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