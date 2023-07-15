Унаслідок обстрілів є знеструмлення у шести областях, – Міненерго
Через ворожі обстріли у прифронтових та прикордонних з РФ регіонах фіксували відключення світла у шести областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зокрема, через обстріли знеструмлювалися 26 населених пунктів на Донеччині та 11 – на Чернігівщині.
Також унаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає, уточнюють у відомстві.
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Walmis Walmis
показати весь коментар16.07.2023 08:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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