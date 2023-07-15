У Канаді закінчується термін дії тимчасової міграційної програми для українців

У суботу, 15 липня, збігає термін дії Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET), який дає право українцям на термінове отримання трирічного дозволу на роботу й проживання в Канаді, фінансову допомогу і тимчасове безкоштовне поселення.

Про це пише Укрінформ.

Оголошена канадським урядом у березні 2022 року програма не була продовжена на новий термін. Так, 15 липня – останній день прийому заявок від українців, які хочуть скористатися цією міграційною програмою. Щоб претендувати на дозвіл на роботу, фінансову й іншу державну допомогу, володарі візи мають приїхати до Канади до 31 березня 2024 року, а допомога надаватиметься до березня 2025-го.

Як повідомлялося, з часу оголошення програми CUAET Канада отримала понад 1,1 млн заявок від українців, з яких затверджені майже 800 тисяч. Водночас за цією програмою до Канади прибуло менш ніж 167 тис. осіб.

Українці, які рятуються від війни, можуть безкоштовно прилетіти у Канаду і два тижні проживати у готелі. Вони також можуть отримати разову виплату від федерального уряду та щомісячну фінансову підтримку від уряду провінції, у якій зупиняться. Їм доступні безкоштовні мовні курси та заняття з підвищення кваліфікації.