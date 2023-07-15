Переселенців, які перебувають за кордоном без підстав, позбавлять держвиплат

Особи, які перебувають за кордоном 45 днів без вагомих причин, не вважатимуться внутрішньо переміщеними особами і з 1 серпня будуть позбавлені державних виплат.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає Укрінформ.

"Якщо людина... станом на 15 липня мінімум протягом 30 днів без серйозних підстав перебуває за кордоном і до моменту призначення допомоги на 1 серпня не повернулася в Україну, тобто вона понад 45 днів сукупно перебуває за кордоном, то тоді вона обрала не внутрішнє, а зовнішнє переміщення. А допомога спрямовується на тих, хто є внутрішньо переміщеними особами", ж пояснила вона.

За її словами, у держави є інформація з приводу того, чи виїжджала людина за кордон.

"Якщо через державні реєстри будемо бачити, що людина протягом тривалого часу перебуває за кордоном і для цього немає таких тимчасових підстав, як лікування, стажування, відрядження, то тоді виплати такій особі буде припинено. Але якщо у державних реєстрах помилкова інформація, або людина чи родина вже повернулися з-за кордону, то людина може уточнити інформацію в органах соціального захисту, і такі виплати продовжаться", – сказала заступниця міністра.

Вона нагадала, що з 1 серпня виплати від держави будуть припинені тим, хто повернувся у місце проживання, а також тим, хто постійно перебуває за кордоном.

За словами заступниці міністра, у 2023 році на виплати внутрішньо переміщеним особам спрямовано 57 млрд грн, щомісяця виплачується 6,2 млрд грн. Дорослі працездатні особи отримують 2 тис. грн щомісячно, діти та особи з інвалідністю – 3 тис. грн.

Як повідомлялося, за даними Мінреінтеграції, в Україні налічується близько 7 млн внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, 11 липня уряд ухвалив постанову, якою уточнив параметри надання допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Зокрема, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які проживають в Україні і отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату ще на шість місяців, до кінця січня 2024 року, у визначеному розмірі для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн та для інших осіб – 2 тис. грн.