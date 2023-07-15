Meta блокує доступ до Threads користувачам з Євросоюзу

Користувачі з країн ЄС почали скаржитися на неможливість доступу до текстового сервісу Threads, зокрема й через VPN.

Компанія Meta, що володіє новою соцмережею, повідомила, що блокує доступ до застосунку в ЄС, передає TechCrunch.

Минулого тижня компанія Meta запустила сервіс Threads, але через проблеми з конфіденційністю програми вона наразі недоступна в ЄС. У заяві компанії йдеться, що вона вжила додаткових заходів, аби заборонити користувачам доступ до нової соціальної мережі.

"Потоки наразі недоступні у більшості країн Європи, і ми вжили додаткових заходів, щоб запобігти доступу людей, які там знаходяться, наразі Європа продовжує залишатися неймовірно важливим ринком для Meta, і ми сподіваємося зробити Threads доступними тут у майбутньому", – йдеться у заяві, наданій TechCrunch.

Раніше користувачі з країн ЄС почали публікувати у мережі Twitter скріншоти, які свідчать про те, що вони не можуть отримати доступ до застосунку Threads навіть після використання VPN.