В Україні створили онлайн-карту медзакладів із безкоштовною психологічною допомогою

В Україні створено онлайн-карту медустанов, де можна безкоштовно отримати психологічну та психіатричну допомогу.

Як ідеться в повідомленні Мінреінтеграції, проєкт має на меті забезпечити доступ кожній людині до компетентної психосоціальної підтримки в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

На мапу нанесено усі медичні заклади, які мають договір із Національною службою здоров’я України про надання психологічної та спеціалізованої допомоги з ментального здоров’я.

Загалом розміщено інформацію щодо 8 201 лікаря у 3 346 місцях по всій Україні, крім ТОТ і територій, де ведуться бойові дії.

Скористатися онлайн-мапою медзакладів можна за посиланням. За допомогою фільтрів можна вибрати конкретний населений пункт, фах лікаря та вид допомоги, зокрема:

первинну, якщо потрібний сімейний лікар, терапевт або педіатр, який надає психологічну допомогу;

амбулаторну, якщо потрібна поліклініка, де є психолог, психіатр, психотерапевт;

стаціонарну, якщо потрібний спеціалізований медзаклад, який надає стаціонарну психіатричну допомогу;

мобільну, якщо потрібна психіатрична допомога дорослим і дітям за місцем проживання.

Після застосування фільтрів на мапі з’являться медичні заклади, які відповідають внесеним критеріям, а також їхні адреси й телефони, за якими можна звернутися або записатися на прийом.