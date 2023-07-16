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Новини
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В Україні створили онлайн-карту медзакладів із безкоштовною психологічною допомогою

врач,медобследование

В Україні створено онлайн-карту медустанов, де можна безкоштовно отримати психологічну та психіатричну допомогу.

Як ідеться в повідомленні Мінреінтеграції, проєкт має на меті забезпечити доступ кожній людині до компетентної психосоціальної підтримки в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

На мапу нанесено усі медичні заклади, які мають договір із Національною службою здоров’я України про надання психологічної та спеціалізованої допомоги з ментального здоров’я.

Загалом розміщено інформацію щодо 8 201 лікаря у 3 346 місцях по всій Україні, крім ТОТ і територій, де ведуться бойові дії.

Скористатися онлайн-мапою медзакладів можна за посиланням. За допомогою фільтрів можна вибрати конкретний населений пункт, фах лікаря та вид допомоги, зокрема:

  • первинну, якщо потрібний сімейний лікар, терапевт або педіатр, який надає психологічну допомогу;
  • амбулаторну, якщо потрібна поліклініка, де є психолог, психіатр, психотерапевт;
  • стаціонарну, якщо потрібний спеціалізований медзаклад, який надає стаціонарну психіатричну допомогу;
  • мобільну, якщо потрібна психіатрична допомога дорослим і дітям за місцем проживання.

Після застосування фільтрів на мапі з’являться медичні заклади, які відповідають внесеним критеріям, а також їхні адреси й телефони, за якими можна звернутися або записатися на прийом.

Автор: 

медицина (631) допомога (1574) психологи (6) лікарі (123)


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17.07.2023 01:01 Відповісти
Хороша новина. Це дуже важливо і зручно, але також важливо самостійно вивчати основи психології, що може допомогти уникнути або вирішити різні проблеми. Завітавши на сайт https://psychologyua.com.ua/ я знайшов безліч корисних матеріалів та порад, які можуть підтримати моє психічне здоров'я. Тепер я можу активно працювати над собою та знаходити вирішення для своїх проблем.
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23.04.2024 23:34 Відповісти

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