Естонія виділила 1,2 мільярда євро на закупівлю боєприпасів

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив план розвитку з 2024 по 2027 рік, згідно з яким Міністерство оборони в найближчі чотири роки закупить боєприпасів на суму понад 1,2 млрд євро.

Як пише Postimees, для розвитку ППО буде закуплено ракетний комплекс середньої дальності, також закуповують боєприпаси для повітряного нападу, розпочинають механізацію маневрених підрозділів, продовжують збільшувати запаси боєприпасів, розпочате урядом минулого року. Крім військового розвитку і розвитку потенціалу, план також передбачає розвиток військового і медичного центру катастроф, передає Європейська правда.

"Повномасштабна війна Росії проти України наочно показує, в які можливості нам потрібно інвестувати. Зробити це дає змогу підвищення видатків на держоборону до 3% ВВП. Пріоритетом розвитку є якомога швидше створення необхідних можливостей", – сказав Певкур.

У планах розвитку посідає важливе місце і підтримка молодіжних організацій Кайтселійту (добровольчі воєнізовані формування): протягом цього періоду їм буде виділено загалом понад 7,3 млн євро. Значно збільшиться найближчими роками і фінансування Кайтселійту.

Крім реконструкції злітно-посадкової смуги, в Емарі розпочнеться будівництво додаткових казарм, будуть побудовані нові склади боєприпасів, продовжиться будівництво мобілізаційних складів для частин. План розвитку також передбачає заміну сторожового корабля Pikker, збільшення співфінансування проєктів EDF в оборонній промисловості та гроші на планування промпарка боєприпасів.

"Інвестиції Естонії в оборону різко зросли у світлі війни в Україні, і ми набуваємо значно більше зброї, боєприпасів і оснащення, але крім цього важливо, що ми також інвестуємо в людей та інфраструктуру", – додав Певкур.

Поставлені планом розвитку цілі обґрунтовані військовими рекомендаціями командувача Сил оборони та цілями потенціалу НАТО.