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Новини
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Видатки на виплати військовослужбовцям зменшилися до 76 мільярдів за місяць, – Мінфін

забезпечення,виплати,грошове,бойові

За січень-червень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1408,3 млрд грн. Зокрема, у червні видатки становили 265,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби від 14 липня.

У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 569,4 млрд грн з початку року (у червні – 98,7 млрд грн) або 40,4% від загального обсягу видатків. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 441,9 млрд грн (у червні – 75,5 млрд грн, у травні – 76,7 млрд грн, у квітні – 73,7 млрд грн, у березні – 67,3 млрд грн).

Крім того, на оплату використання товарів і послуг витратили 341,1 млрд грн (у червні – 60,7 млрд грн) або 24,2% від загального обсягу видатків.

У тому числі:

  • 230,3 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • 67,4 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
  • 264,3 млрд грн (у червні – 42,5 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,8% від загального обсягу видатків.
  • 116,8 млрд грн (у червні – 33 млрд грн) – на обслуговування державного боргу або 8,3% від загального обсягу.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету України у червні 2023 року зріс до 135,1 млрд грн з 88,3 млрд грн у травні та 32,6 млрд грн у квітні.

За даним Держказначейства, касові видатки держбюджету в червні збільшилися незначно – до 376,4 млрд грн із 364,7 млрд грн у травні та 295,8 млрд грн у квітні. Водночас надходження до загального фонду держбюджету знизилися до 133,7 млрд грн зі 184 млрд грн у травні та 162,8 млрд грн у квітні. При цьому грантова міжнародна допомога, надана США, становила 44,4 млрд грн, приблизно, як і за попередні два місяці.

Автор: 

держбюджет (1604) держборг (1104) Мінфін (2958) військовослужбовці (327)


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Топ коментарі
+41
Армія росте, а видатки на неї зменшуються.
Дивина...
Треба дороги мости будувати, кінокомедії знімати, закуповувати барабани, тощо.
В общем крадуть з нашої безпеки і не соромляться.
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17.07.2023 17:58 Відповісти
+27
Це можна вважати перемогою? Зменшилась зарплатня, чи кількість військовослужбовців зменшилась? І куди пішло зекономлене? На барабани?
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17.07.2023 17:59 Відповісти
+21
Головне щоб на телемарафон не зменшилися, а то ж як найвеличнішого по тєліку будуть показувати
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17.07.2023 18:08 Відповісти
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Армія росте, а видатки на неї зменшуються.
Дивина...
Треба дороги мости будувати, кінокомедії знімати, закуповувати барабани, тощо.
В общем крадуть з нашої безпеки і не соромляться.
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17.07.2023 17:58 Відповісти
А куди ділись оті 67 лярдов на медичне обслуговування?? Особисто бачила, як хлопці по коридорах лежать у цивільних лікарнях!!!
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17.07.2023 18:26 Відповісти
1. Гроші не беруться з повітря. Видатки зменшили бо бюджету просто не вистачало, і так змушені брати борги у Заходу на десятки мільярдів доларів.

2. Тилові не заслуговують на +30 тисяч як раніше. Вони нічого важливого не роблять щоб отримувати такі зарплати.
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18.07.2023 00:21 Відповісти
Ці +30 тиловим, це складне питання. Одні дійсно отримували їх і стоять з лютого 22 в мукачівських котлах, та блокпостах на Говерлі, інші використовували їх для придбання спорядження, яке необхідне, але не надається Міноборони, а потім їдуть з ним на фронт. І часто залишаються живими саме завдяки купленим кевларовим комірцям, тепловізорам, раціям, та іншим речам, які Резніков і Ко вважають непотрібними. Про лікування поранених за свій кошт, збирання грошей на ремонт авто, я взагалі мовчу. Тому складно отак судити всіх тиловиків.
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18.07.2023 10:05 Відповісти
Майже всі тиловики на фронт не збираються, навіть ніколи там не були

https://biz.censor.net/comments/locate/3431697/019212cc-f4ec-7224-9ecc-364c44438bde
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18.07.2023 11:28 Відповісти
а пішли за тими 36ма, що на озброєння
вони так якось перетікають на офшори а обладнання си зброя якось так не поступає в Україну
і а міністри цих міністерств якось так залишаються на своїх посадах
от якось так.....
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17.07.2023 21:53 Відповісти
Це можна вважати перемогою? Зменшилась зарплатня, чи кількість військовослужбовців зменшилась? І куди пішло зекономлене? На барабани?
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17.07.2023 17:59 Відповісти
Якщо Мінфін працює в данному напрямку і звітує про це, то мобілізація більше не потрібна, на скільки я зрозумів?!
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17.07.2023 18:03 Відповісти
Статистика від зелених мародерів це як балаканина Пісюніста без суфлера та бумаги, треба робити незалежну експертизу та аудит, особливо коштовні придбання їх та родичів.
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17.07.2023 18:07 Відповісти
Головне щоб на телемарафон не зменшилися, а то ж як найвеличнішого по тєліку будуть показувати
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17.07.2023 18:08 Відповісти
А видатки на ДБР зменшилися?
А на БЕБ?
А на ОП?
Бєнямарафон?
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17.07.2023 18:18 Відповісти
Ви що! Це святе!
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17.07.2023 18:35 Відповісти
Митрополит Лебідь освятив...
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17.07.2023 18:40 Відповісти
Підозрюю,що це злочин.Як це зменшились? Зменшилась кількість військовослужбовців? Усі ,хто потребує реабілітації,забезпечені? Де знайти пояснення?
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17.07.2023 18:38 Відповісти
Видатки збільшились порівняно з квітнем або березнем.
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18.07.2023 01:01 Відповісти
З цією владою всі наші вояки будуть за свой рахунок воювати !
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17.07.2023 18:43 Відповісти
Чому? На передовій зарплата 120 тисяч, ніхто її не знімав.
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18.07.2023 00:19 Відповісти
Як тобі сказати...я безпосередньо на лінії зіткнення отримую цю надбавку, а от за 10 км від неї ні, воювати місяць на 0 я не можу фізично... От і виходить що в середньому на місяць в мене дохід з 120 тисяч становить тисяч 80-85.... І це у всіх так. Таким чином і на 0 її зменшили.
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19.07.2023 02:16 Відповісти
Я знаю як ще зменшити видатки. Розпустити армію нафіг! Нєнуашо, якщо чимменша зарплатня на військових це побєда, то я пропоную ПОВНУ побєду. СУКИ!
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17.07.2023 19:59 Відповісти
Ви просто не розумієте, ось я наприклад 2 дні назад отримав вже п'яту зарплату в сумі 522грн. Вивели по за штат і ходиш в наряди за ці копійки. Знав би що так будуть знущатися то не пішов би служити.
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17.07.2023 20:01 Відповісти
Напишіть скаргу в Держпраці. Я от серйозно, де-факто ви на робті (ненормованій та примусовій), Вам не надають гарантовані державою соц. умови праці - мінімальна зарплата, переробки, тривалість робочого дня... Цікава буде їх відповідь.
P.S. Але звісно це я зі сторони розумний, не мене потім командири будуть "пресувати".
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18.07.2023 10:10 Відповісти
До речі, через видатки 76 млрд на місяць легко порахувати, скільки наших солдатів знаходиться на фронті - десь 300-400 тис. (Це до тих горлопанів, які досі вважають, що в нас армія більше мільона). Сьогодні була інформація, що у кацапів на участку від Лимана до Купянська - більше 100 тис., але ж є іще Бахмут, фронт навколо Донецька, Запоріжський фронт, багато сотень кілометрів вздовж Каховського водосховища і Дніпра. Тобто, у кацапів трошки більше солдатів, ніж у нас
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17.07.2023 20:49 Відповісти
Якщо ти плутаєш кількість солдат на фронті і численість армії, нічим не можемо допомогти)
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17.07.2023 22:20 Відповісти
76 млрд включають в себе зарплати не лише ЗСУ, а всім оборонним структурам.

Переважна більшість солдатів взагалі сидять в тилу та отримують по 20 тисяч в місяць.
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18.07.2023 00:17 Відповісти
скінчилась епоха гідності.арахаміябезуглаєрмак хуженебудєт.
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17.07.2023 21:42 Відповісти
https://biz.censor.net/n3428755 з 88,3 млрд грн у травні та 32,6 млрд грн у квітні." Стоп ! Так а з чого тепер виплачувати пенсії нашим шановним прокурорам, суддям й іншим кабінетміністрам ? Тепер вони підуть з протянутою рукою ? Чи воїни потерплять ?
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17.07.2023 23:41 Відповісти
Захід нам допоможе! Тобто не нам, а чиновникам, але це уже дрібниці.
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18.07.2023 10:11 Відповісти

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