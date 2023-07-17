Видатки на виплати військовослужбовцям зменшилися до 76 мільярдів за місяць, – Мінфін
За січень-червень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1408,3 млрд грн. Зокрема, у червні видатки становили 265,1 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби від 14 липня.
У структурі видатків найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 569,4 млрд грн з початку року (у червні – 98,7 млрд грн) або 40,4% від загального обсягу видатків. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 441,9 млрд грн (у червні – 75,5 млрд грн, у травні – 76,7 млрд грн, у квітні – 73,7 млрд грн, у березні – 67,3 млрд грн).
Крім того, на оплату використання товарів і послуг витратили 341,1 млрд грн (у червні – 60,7 млрд грн) або 24,2% від загального обсягу видатків.
У тому числі:
- 230,3 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- 67,4 млрд грн – перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
- 264,3 млрд грн (у червні – 42,5 млрд грн) – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,8% від загального обсягу видатків.
- 116,8 млрд грн (у червні – 33 млрд грн) – на обслуговування державного боргу або 8,3% від загального обсягу.
Як повідомлялося, за даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету України у червні 2023 року зріс до 135,1 млрд грн з 88,3 млрд грн у травні та 32,6 млрд грн у квітні.
За даним Держказначейства, касові видатки держбюджету в червні збільшилися незначно – до 376,4 млрд грн із 364,7 млрд грн у травні та 295,8 млрд грн у квітні. Водночас надходження до загального фонду держбюджету знизилися до 133,7 млрд грн зі 184 млрд грн у травні та 162,8 млрд грн у квітні. При цьому грантова міжнародна допомога, надана США, становила 44,4 млрд грн, приблизно, як і за попередні два місяці.
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Треба дороги мости будувати, кінокомедії знімати, закуповувати барабани, тощо.
В общем крадуть з нашої безпеки і не соромляться.
2. Тилові не заслуговують на +30 тисяч як раніше. Вони нічого важливого не роблять щоб отримувати такі зарплати.
https://biz.censor.net/comments/locate/3431697/019212cc-f4ec-7224-9ecc-364c44438bde
вони так якось перетікають на офшори а обладнання си зброя якось так не поступає в Україну
і а міністри цих міністерств якось так залишаються на своїх посадах
от якось так.....
А на БЕБ?
А на ОП?
Бєнямарафон?
P.S. Але звісно це я зі сторони розумний, не мене потім командири будуть "пресувати".
Переважна більшість солдатів взагалі сидять в тилу та отримують по 20 тисяч в місяць.