Голова Міненерго порадив бізнесу забезпечити себе автономним енергопостачанням

Міністр енергетики Герман Галущенко порадив бізнесу забезпечити себе автономним енергопостачанням на випадок надзвичайних ситуацій в енергосистемі.

Про Галущенко сказав під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації.

Галущенко запевнив, що Міненерго докладає максимальних зусиль, аби відновити якомога більшу кількість об’єктів генерації і передачі та забезпечити електропостачання протягом найкритичнішого, зимового періоду.

"Але треба чесно визнавати, що ми живемо в умовах війни. І якщо за цих умов у вас є можливість мати резерв, наприклад, забезпечити підприємства автономними генераторами, то перестрахуйте себе. Ми робимо все, щоб цей резерв не знадобився, але якщо він знадобиться – нехай він у вас буде", – зазначив міністр.

Міністр також говорив про інтеграцію українського та європейського енергетичного ринку. Він підкреслив інтерес інвесторів до України.

"Енергетичні компанії точно хочуть інвестувати в нас уже зараз. В Україні унікальне поєднання великої території та фахових людей. У нас є перспективи відразу після перемоги стати енергетичним хабом Європи. Тим більше, що навіть до війни 60% нашої енергетики були декарбонізованими та відповідали європейському тренду на виробництво чистої енергії. А після війни ми плануємо збільшити наші можливості з виробництва зеленої енергії", – підсумував Галущенко.

Раніше Галущенко закликав готуватися до російських атак на енергосистему наступної зими.