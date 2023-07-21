Google відключить інтернет для деяких співробітників, щоб зменшити ризик кібератак

Компанія Google обмежить доступ до інтернету для деяких співробітників, щоб зменшити ризик кібератак.

Як пише CNBC, спочатку компанія відібрала понад 2500 співробітників для участі, але після отримання відгуків переглянула пілотний проєкт, щоб дозволити співробітникам відмовитися від участі, і водночас відкрила його для волонтерів.

Компанія вимкне доступ до інтернету на вибраних комп’ютерах, за винятком внутрішніх веб-інструментів і сервісів Google, як-от Google Drive і Gmail. Деякі працівники, яким потрібен інтернет для роботи, матимуть винятки.

Крім того, деякі співробітники не матимуть кореневого доступу, тобто вони не зможуть запускати адміністративні команди або робити такі дії, як встановлення програмного забезпечення.

Згідно з внутрішніми матеріалами, Google запускає програму для зниження ризику кібератак. Якщо пристрій співробітника Google зламано, зловмисники можуть отримати доступ до даних користувача та коду інфраструктури.

Вимкнення більшості доступу до інтернету гарантує, що зловмисники не зможуть легко запустити довільний код віддалено або отримати дані.