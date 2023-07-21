Українці у червні задонатили на армію рекордні 2,4 мільярда
За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд гривень, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тільки за червень українці задонатили рекордні 2,4 млрд грн.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Найбільші збори виявилися у платформи United24 – 5,54 млрд грн або 66% від загального обсягу. На рахунки фонду "Повернись живим" надійшло 1,81 млрд грн (22%), а до фонду Сергія Притули – близько 1 млрд грн (12%).
Зазначається, що переважну більшість коштів, які перерахували на рахунки United24, призначені на потреби ЗСУ (на оборону) – 4,93 млрд грн або 89% усіх отриманих цією платформою донатів. Решту жертвували на на медичну допомогу і на відбудову України – 0,45 млрд грн та 0,16 млрд грн відповідно.
Крім того, у червні на оборону українці пожертвували 2,4 млрд грн – абсолютний рекорд та майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум фіксували у липні минулого року – 2,24 млрд грн.
При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня-травня поточного року – тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд грн на місяць.
Схожа ситуація і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори "Повернись живим" – 0,34 млрд грн проти "средніх" 0,29 млрд грн впродовж січня-травня поточного року. Зростання у Фонді Сергія Притули склало аж 37% – у червні українці задонатили 0,22 млрд грн, тоді як у середньому цього року на рахунки заходило 0,16 млрд грн.
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але тут дуже багато питань до самих фондів
де ***** дрони, тепляки, приціли, позашляховики?????
на що витрачаються мільярди???
притула купив супутник
на черзі що, підводна лодка-навігатор???
де, *****, необхідне саме сьогодня
фонду "справа громад" нема, а на фронт Порошенко разом з ними тягнуть кожен тиждень купи всього необхідного для захисників. Так що схоже на замовний піар для притули-афериста. Ну поряд кілька реальних фондів, щоб не так підозріло було.
Притула куярив з концертами як кінь
50% цалу боло заповнено військовими або їх родинами безкоштовно
з 50% прибутку ще допомагав на добробати та всім хто щось потребував
ЩО, *****, СТАЛОСЯ З ЛЮДИНОЮ,
думаю, десь його приарканив ОП
"Справа тещи колишнього кандидата в мери Києва, політика та волонтера Сергія Притули Лілії Сопельник з початку вторгнення РФ взагалі не розглядається.
Про це Українським Новинам повідомив адвокат потерпілих Юрій Сухов.
"Справа без руху, відправлена на експертизу по моральній шкоді, яка до цього часу не зроблена", - повідомив він.
Теща Притули Сопельник https://ukranews.com/ua/news/732452-sudovyj-protses-nad-teshheyu-pryuly-mozhe-ne-zavershytysya-do-kintsya-roku відмовилася визнати цивільний позов потерпілих. Вона на своєму автомобілі здійснила наїзд на 49-річну жінку з 9-річною дитиною.
Також захист потерпілих у справі тещі Притули https://ukranews.com/ua/news/822362-zahyst-poterpilyh-u-spravi-teshhi-prytuly-zayavlyaye-shho-vona-ne-kompensuvala-yih-vytraty-na заявляє, що вона не компенсувала їх витрати на лікування.
Анжела Печенізька, яка перенесла більше 8 операцій через ДТП за участю тещі Сергія Притули Лілії Сопельник, сподівається, що суд винесе обвинуваченій https://ukranews.com/ua/news/728748-postrazhdala-v-dtp-z-teshheyu-prytuly-spodivayetsya-na-spravedlyvist справедливе покарання .
https://ukranews.com/ua/news/884624-sprava-teshhi-prytuly-z-pochatku-vijny-ne-ruhayetsya-advokat-poterpilyh
Мабуть, забулися… 1 млрд доларів😠😡‼️🇺🇦❤️
Може б, і на дрони та РЕБ, для Захисників України, було достатньо чи на F-16!!
Рахункова палата, з усіма антикорупційними СТВОРЕННЯМ, теж дивно про них ЗАБУЛИ!! Ну, то таке… патіхамувлєс… хотьпаржом…
Слава Україні!!
Допомагав і буду допомагати
Українці у червні задонатили на армію рекордні 2,4 мільярда ОНИ НАШИ ДЕНЬГИ НА ДОНАТІ Я ТАК ПОНЯЛ СТАВЯТ НА МО ПРОСТО РАЗГУЛ ЗЕ БЕСПРЕДЕЛА УЖЕ ДОСТИГ АПОГЕЯ И ИХНЕЕ ХАМСТВО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
А шкода.
UNITED24 це фонд, створений зеленським, так що нічого дивного, що туди "донатять" найбільше. Злі язики говорять, що саме там купуються індульгенції...