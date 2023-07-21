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Новини
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Українці у червні задонатили на армію рекордні 2,4 мільярда

деньги,армия

За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд гривень, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тільки за червень українці задонатили рекордні 2,4 млрд грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Найбільші збори виявилися у платформи United24 – 5,54 млрд грн або 66% від загального обсягу. На рахунки фонду "Повернись живим" надійшло 1,81 млрд грн (22%), а до фонду Сергія Притули – близько 1 млрд грн (12%).

Зазначається, що переважну більшість коштів, які перерахували на рахунки United24, призначені на потреби ЗСУ (на оборону) – 4,93 млрд грн або 89% усіх отриманих цією платформою донатів. Решту жертвували на на медичну допомогу і на відбудову України – 0,45 млрд грн та 0,16 млрд грн відповідно.

Крім того, у червні на оборону українці пожертвували 2,4 млрд грн – абсолютний рекорд та майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум фіксували у липні минулого року – 2,24 млрд грн.

При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня-травня поточного року – тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд грн на місяць.

Схожа ситуація і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори "Повернись живим" – 0,34 млрд грн проти "средніх" 0,29 млрд грн впродовж січня-травня поточного року. Зростання у Фонді Сергія Притули склало аж 37% – у червні українці задонатили 0,22 млрд грн, тоді як у середньому цього року на рахунки заходило 0,16 млрд грн.

Автор: 

пожертви (22) United24 (16)


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Топ коментарі
+19
зелений барига задонатив 20% нашої території та десятки тисяч загиблих і це воно тільки вчиться донатити... мальчік єщьо научіцца...
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21.07.2023 11:05
+18
На эти деньги можно снять не сериал, а целый блок-бастер про Паровознюка
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21.07.2023 10:53
+16
А скільки задонатив зелений барига?
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21.07.2023 10:55
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На эти деньги можно снять не сериал, а целый блок-бастер про Паровознюка
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21.07.2023 10:53 Відповісти
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21.07.2023 10:58 Відповісти
А скільки задонатив зелений барига?
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21.07.2023 10:55 Відповісти
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21.07.2023 10:59 Відповісти
зелений барига задонатив 20% нашої території та десятки тисяч загиблих і це воно тільки вчиться донатити... мальчік єщьо научіцца...
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21.07.2023 11:05 Відповісти
Вінневтік
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21.07.2023 11:06 Відповісти
Як так можна, він же не барига .
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21.07.2023 13:42 Відповісти
Так же як і тут.
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21.07.2023 13:51 Відповісти
люди розуміють що зешобла здає Україну
віддають останнє
але тут дуже багато питань до самих фондів
де ***** дрони, тепляки, приціли, позашляховики?????
на що витрачаються мільярди???
притула купив супутник
на черзі що, підводна лодка-навігатор???
де, *****, необхідне саме сьогодня
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21.07.2023 10:56 Відповісти
Ти роззуй очі , купляють дрони , позашляховики і навіть бронетранспортери .
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21.07.2023 11:04 Відповісти
Цікава стаття. Притулин фонд в трійці є, а на фронті від нього велика дуля.
фонду "справа громад" нема, а на фронт Порошенко разом з ними тягнуть кожен тиждень купи всього необхідного для захисників. Так що схоже на замовний піар для притули-афериста. Ну поряд кілька реальних фондів, щоб не так підозріло було.
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21.07.2023 11:11 Відповісти
Спартаны в кадр попадают. Но чьи? ПОПа или Притулы?
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21.07.2023 15:01 Відповісти
крім того шо ніякий спутнік ніхто не купував, а тупо ******* 600 млн грн "на байрактари", так навіть офіційно він купував ОРЕНДУ супутника НА РІК, яка до речі вже закінчилася! а жодного знімку з того "спутніка" ми так і не побачили
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21.07.2023 12:00 Відповісти
я пам"ятаю роки АТО
Притула куярив з концертами як кінь
50% цалу боло заповнено військовими або їх родинами безкоштовно
з 50% прибутку ще допомагав на добробати та всім хто щось потребував
ЩО, *****, СТАЛОСЯ З ЛЮДИНОЮ,
думаю, десь його приарканив ОП
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21.07.2023 13:06 Відповісти
А ходили якісь чутки, що хтось з його рідних спровокував ДТП. Чи це тільки чутки ? Можливо на цьому питанні і "договорились".
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21.07.2023 13:24 Відповісти
ДТП влаштувала теща Притули.

"Справа тещи колишнього кандидата в мери Києва, політика та волонтера Сергія Притули Лілії Сопельник з початку вторгнення РФ взагалі не розглядається.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат потерпілих Юрій Сухов.

"Справа без руху, відправлена на експертизу по моральній шкоді, яка до цього часу не зроблена", - повідомив він.

Теща Притули Сопельник https://ukranews.com/ua/news/732452-sudovyj-protses-nad-teshheyu-pryuly-mozhe-ne-zavershytysya-do-kintsya-roku відмовилася визнати цивільний позов потерпілих. Вона на своєму автомобілі здійснила наїзд на 49-річну жінку з 9-річною дитиною.

Також захист потерпілих у справі тещі Притули https://ukranews.com/ua/news/822362-zahyst-poterpilyh-u-spravi-teshhi-prytuly-zayavlyaye-shho-vona-ne-kompensuvala-yih-vytraty-na заявляє, що вона не компенсувала їх витрати на лікування.

Анжела Печенізька, яка перенесла більше 8 операцій через ДТП за участю тещі Сергія Притули Лілії Сопельник, сподівається, що суд винесе обвинуваченій https://ukranews.com/ua/news/728748-postrazhdala-v-dtp-z-teshheyu-prytuly-spodivayetsya-na-spravedlyvist справедливе покарання .

https://ukranews.com/ua/news/884624-sprava-teshhi-prytuly-z-pochatku-vijny-ne-ruhayetsya-advokat-poterpilyh
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21.07.2023 14:34 Відповісти
Ось про це я і писав. Значить є вже компромат. А ще запропонували "прибарахлится", і справа зроблена.
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21.07.2023 16:30 Відповісти
Нажаль, більшість цього не розуміє і з нетерпінням чекає вечірній відосік.
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21.07.2023 14:34 Відповісти
РЕЗНІКОВУ - МАРОДЕРУ ЦЬОГО НЕ КАЖІТЬ , А ТО ЩЕ ШЛЯК ТРАПИТЬ !!!! ТАКЕ БАБЛО МИМО КАСИ !!!!
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21.07.2023 10:57 Відповісти
Кацапу гетьманцеву не кажіть про цю новину,бо зелені тварюки побачать,що багато ще не вкрадено у людей і піднімуть податки та ціни відсотків так на 500-1000,попутно бубнячи що це Європа вимагає такий крок.
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21.07.2023 11:13 Відповісти
Потрібно зняти про це серіал! За 4,8млрд.!
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21.07.2023 10:57 Відповісти
До цієї суми грошей, та додати ті гроші, які вивели на закупівлю озброєння у 2022 році з Міноборони Резнікова🤑🤑🤑, та десь там за кордонами і залишили….
Мабуть, забулися… 1 млрд доларів😠😡‼️🇺🇦❤️

Може б, і на дрони та РЕБ, для Захисників України, було достатньо чи на F-16!!
Рахункова палата, з усіма антикорупційними СТВОРЕННЯМ, теж дивно про них ЗАБУЛИ!! Ну, то таке… патіхамувлєс… хотьпаржом…
Слава Україні!!
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21.07.2023 11:01 Відповісти
Корупціонер рєзніков нервово курить , ОПу жаба дусить .😆
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21.07.2023 11:02 Відповісти
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21.07.2023 11:05 Відповісти
Люди України на собі вивозять потреби армії.Питання - навіщо нам взагалі "міністерство оборони" яке повністю гниле і корумповане?
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21.07.2023 11:11 Відповісти
Шикарно, тепер за гроші United24 знімуть сєріал в головній ролі з паровознюком.
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21.07.2023 11:33 Відповісти
Серіал буде називатись "Зеленський і Поворознюк рятують Україну"
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21.07.2023 18:41 Відповісти
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21.07.2023 11:38 Відповісти
Резніков із жоной дивляться на тебе, як на дійну корову.
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21.07.2023 18:43 Відповісти
То це напевно те що офіційно пройшло . А скільки ще в приватному просторі , так би мовити. Всього і не перерахуєш . Бо почав писати на що так стер , щоб не подумали що хвалюсь
Допомагав і буду допомагати
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21.07.2023 11:47 Відповісти
Я доначу місцевим волонтерам. Вони мабуть не враховуються?
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21.07.2023 11:49 Відповісти
СМОТРЕЛ ИНТЕРВЬЮ ПОТУРАЕВА С КОРЕСПОДЕНТОВ БИЛ В ШОКЕ ОТ ЗЕЛЕНОГО МАРАЗМА МИ ДОЛЖНІ ДОСТРОИТЬ МУЗЕЙ ГОЛОДОМОРА ВО ЧТО БІ ТО НЕ СТАЛО И ДЕНЬГИ ПРАВИЛЬНО ВІДЕЛЕНІ И СПЛОШНІЕ ПОШЛИ МАНИПУЛЯЦИИ ЄТО ПАМЯТЬ И ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БИТЬ ДОСТОСТРОЕНА А НА ОТВЕТ КОРЕСПОДЕНТА ЧТО ЛУЧШЕ БІ КУПИЛИ ДРОНІ И СПАСЛИ ЖИЗНИ СОЛДАТ ГИБНУЩИХ НА ФРОНТЕ БЕЗ НЕОБХОДИМОЙ ТЕХНИКИ ОТВЕТ ПРОСТО ПОРАЗИЛ У МО ПОЛНО ДЕНЕГ И ОНИ ВСЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ А ВНИЗУ СТАТЬЯ
Українці у червні задонатили на армію рекордні 2,4 мільярда ОНИ НАШИ ДЕНЬГИ НА ДОНАТІ Я ТАК ПОНЯЛ СТАВЯТ НА МО ПРОСТО РАЗГУЛ ЗЕ БЕСПРЕДЕЛА УЖЕ ДОСТИГ АПОГЕЯ И ИХНЕЕ ХАМСТВО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
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21.07.2023 12:10 Відповісти
Добре що народ збирає на армію ,а хотілось запитати а скільки олігархи перечислили :коломойський ,пінчук ,фірташ ,новинський ,суркіс та інші ,адже вони так нещадно грабували країну ще з часів кучми, це сотні мільярди доларів виведених в офшори
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21.07.2023 12:25 Відповісти
Вони ж не для того грабували, щоб потім віддавати.
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21.07.2023 18:45 Відповісти
а чому не уточнюється, що туди сходяться гроші з супермаркетів та заправок, з кожної покупки та з кожного літра, шляхом підвищення цін, а також бабло за закриття справ корупціонерів та хабарників, а добровільно після мародерства Резнікова та влади ніхто вже не дає.
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21.07.2023 12:37 Відповісти
Не уточнюється також, яку частину перерахували юридичні особи, яку-фізичні.
А шкода.
UNITED24 це фонд, створений зеленським, так що нічого дивного, що туди "донатять" найбільше. Злі язики говорять, що саме там купуються індульгенції...
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21.07.2023 12:55 Відповісти
а влада рекордно стибрила 24 мільярди так і будем по лєнінськи крок вперед - 2 назад
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24.07.2023 10:08 Відповісти

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