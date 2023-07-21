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Новини
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Угорщина блокує виділення 20 мільярдів євро для українських військових

сийярто

Угорщина виступає проти спроби Європейського Союзу створити довгостроковий фонд обсягом до 20 млрд євро для підтримки армії України.

Про це пише Politico.

Зазначається, що 20 липня міністри закордонних справ зустрілися в Брюсселі та вперше обговорили пропозицію, яка передбачає виділення щонайменше 5 млрд євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських військ.

Але під час зустрічі Угорщина заявила, що заперечуватиме проти цього плану, доки Україна не вилучить угорський банк OTP зі свого списку "спонсорів війни".

До того міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що до виключення OTP Будапешт не схвалить виділення коштів для Європейського фонду миру, який Брюссель використовує для підтримки постачання зброї в Україну.

"Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов’язань за Європейським фондом миру, доки не буде вирішено питання OTP", – сказав Сійярто в четвер.

Наразі ЄС виділив близько 4 мільярдів євро для фонду після вторгнення Росії в Україну. Але у Брюсселі хочуть створити більш стабільне джерело грошей, щоб уникнути необхідності постійно вести складні розмови про поповнення фонду.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 4 травня внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення прийнято через позицію керівництва банку продовжувати роботу у Росії, реструктуризацію кредитів для російських військових та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Автор: 

Угорщина (550) допомога (1532) Євросоюз (5099)


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Топ коментарі
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ЗЕленые - это не Украина, это просто стая шакалов, дорвавшихся к власти благодаря бородатому влагалищу Бене КАЛомойскому. Это временные люди, после победы их не будет в Украине, а тебя ожидают новые соседи, веселые такие и при деньгах.
Мне просто интересно, что будут кукарекать всякие там мадьяры типа сиярто после победы Украины, у кого они кормиться будут, ведь ***** практически не жилец.
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21.07.2023 12:38
+1
https://biz.censor.net/ru/user/575816https://biz.censor.net/ru/user/575816
Думай.
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21.07.2023 13:17
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Чему удивляться? Чему возмущаться, когда уже весь мир знает, как зеленые 3.14ят эти деньги?!
Если они - при этом - сказали: пусть возьмут вместо новых сериалов и телепроектов - кто скажет, что они не правы?! даже если это и не приятно...
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21.07.2023 11:25 Відповісти
ЗЕленые - это не Украина, это просто стая шакалов, дорвавшихся к власти благодаря бородатому влагалищу Бене КАЛомойскому. Это временные люди, после победы их не будет в Украине, а тебя ожидают новые соседи, веселые такие и при деньгах.
Мне просто интересно, что будут кукарекать всякие там мадьяры типа сиярто после победы Украины, у кого они кормиться будут, ведь ***** практически не жилец.
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21.07.2023 12:38 Відповісти
А ви дійсно бачите перемогу України при президентстві ермака-зеленського?
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21.07.2023 17:35 Відповісти
https://biz.censor.net/ru/user/575816https://biz.censor.net/ru/user/575816
Думай.
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21.07.2023 13:17 Відповісти
Головне москальську нафту справно качати до мадярів нафтопроводом "Дружба"!
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21.07.2023 13:20 Відповісти
Оманский бенин Нарик!!! может пора начинать "наводить порядки" на Закарпатье???
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21.07.2023 13:44 Відповісти
Похоже, что таки надо ненадолго заключить с путиным перемирие, дать п-ды венграм и вернуться на юговосточный фронт.
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21.07.2023 14:06 Відповісти
Кремлівські шльондри, розуміючи, що Євросоюз, заради свого існування, досить скоро змінить своє законодавство і уйоббіки не зможуть блокувати військову допомогу Україні, почали у відкриту працювати на *****. До тих пір, поки мад'яри у ЄС, нічого не зміниться і з цим треба жити і воювати.
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21.07.2023 14:20 Відповісти
*******
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21.07.2023 14:57 Відповісти
угр угру око не виклює
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21.07.2023 16:00 Відповісти
На батьківщину, *****! В Західний Сибір! Геть з Європи, недоноски!
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21.07.2023 16:48 Відповісти
Читаючи проурядові ЗМІ Угорщини, складно не поставити питання, де в Європі насправді йде війна і яка країна її розв'язала. Вторгнення Росії в Україну називають "українською кризою". США, з іншого боку, розглядаються як агресор - не лише в Україні, а й в Угорщині. Сполучені Штати атакують суверенітет Угорщини та "примушують країну вступити у війну", - в унісон заявляють ЗМІ близькі до глави уряду Угорщини Віктора Орбана.

DW
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21.07.2023 17:03 Відповісти

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