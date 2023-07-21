Через негоду знеструмлені населені пункти у семи областях, – Міненерго

Станом на ранок 21 липня внаслідок негоди в Україні знеструмлені майже 80 населених пунктів у семи областях, водночас дефіцит в енергосистемі відсутній.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що внаслідок грозового шторму знеструмлювалися 77 населених пунктів у Житомирській, Черкаській, Київській, Закарпатській, Чернігівській, Сумській, Одеській областях.

Більшість із них – на Житомирщині, Черкащині та Київщині. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Водночас унаслідок обстрлів у прифронтових та прикордонних з РФ областях, без світла зараз частина споживачів у Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також через технологічні порушення знеструмлено чотири населених пункти в Полтавській області.

Загалом, як уточнюють у Міненерго, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.