"Укренерго" відновлює можливість для експорту електроенергії до Словаччини

НЕК "Укренерго" відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину. Перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній стартує вже 21 липня.

Як повідомляє пресслужба компанії, на аукціоні буде запропоновано учасникам 200 МВт з датою поставки 23 липня з 9:00 до 14:00.

Зазначається, що "Укренерго" та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем.

Водночас, зважаючи на війну та постійні ризики від обстрілів, доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

"Отже, після внесення необхідних змін в законодавство та погодження Регулятором – НКРЕКП – Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини", – додали в компанії.

Як наголосили в "Укренерго", експорт електроенергії триватиме лише тоді, коли в енергосистемі є надлишок виробленої електроенергії. Наприклад, у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше.

Наразі дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови становить 400 МВт, для імпорту – 1200 МВт.

Як повідомлялося, 17 квітня Україна розпочала експорт електричної енергії до Словаччини в обсязі 200 МВт за годину. Однак вже з 21 квітня експорт було припинено за ініціативою оператора системи передачі Словаччини (SEPS).

Відтоді НКРЕКП та "Укренерго" неодноразово звинувачували один одного у зриві експорту електроенергії до Словаччини.

НКРЕКП стверджувала, що "Укренерго" мало погодили зі словацьким оператором договір про розподіл доходів від продажу міждержавного перетину. Своєю чергою в "Укренерго" звинувачували НКРЕКП у тому, що регулятор затягує запровадження європейських правил проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, через це сторони були змушені шукати тимчасове рішення.

За даними телеграм-каналу "Монополіст", Словаччина принила імпорт електроенергії з України через те що НКРЕКП та Міненерго за рік так і на прийняли підзаконні акти, які б дозволили проводити операції з експорту-імпорту електроенергії за спільною з європейськими країнами-сусідами процедурою. Зокрема, НКРЕКП мало затвердити зміни до Кодексу системи передачі про проведення спільних аукціонів на розподіл перетину.