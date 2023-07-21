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Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на бензини та дизпаливо

заправка,азс

Упродовж 14-21 липня роздрібні ціни на бензини А-95 і А-95+ в середньому по країні зросли на 34 копійки та 37 копійок – 48,26 грн та 50,37 грн за літр відповідно. Дизпальне додало 34 копійки – до 47,34 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн: бензин марки А-95 здорожчав до 47 грн/л, бензин А-92 – до 46 грн/л, дизельне пальне – до 47 грн/л.

На 1 грн пальне здорожчало на станціях державної "Укрнафти". Так, стандартна "п’ятірка" тепер коштує 46,9 грн/л, А-95+ – 48,9 грн/л і дизпальне – 45,9 грн/л.

Змінили вартість пального у бік збільшення також "БРСМ-Нафта", U.GO, Ovis, "Авантаж 7", "Олас", RLS і інші.

Автор: 

АЗС (1588) бензин (1106) ціни (3442) дизпаливо (1282)


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оце як раз на часі
з року в рік на жнива підвищувалась ціна на ГММ
цей рік не виключення
то кому війна, а кому заробітки
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21.07.2023 13:25 Відповісти

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