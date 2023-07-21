Росія атакувала ракетами ще один об’єкт інфраструктури на Одещині

Ворог у п’ятницю вдень випустив сім ракет по об’єкту інфраструктури у Білгород-Дністровському районі Одеської області, інформації про постраждалих наразі немає, масштаби руйнувань уточнюються.

Про це на брифінгу повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Інтерфакс-Україна.

"Ворог продовжує атаки на Одеську область: сім ракет було випущено різного класу по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі. Об'єкт уражений, масштаби руйнувань уточнюємо. Поки що інформації про постраждалих немає", – розповіла Гуменюк.

За її словами, це ще одна демонстрація того, що противник не зупиниться, він продовжуватиме теракти.

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено важливий інфраструктурний об'єкт.

"Країна-терорист продовжує атакувати Одеську область. Вже робить це і вдень. Сьогодні під ударом – Білгород-Дністровський район. Мета – важливий об'єкт інфраструктури. Саме по ньому росіяни випустили сім ракет. На жаль, є пошкодження", – написав Кіпер у Telegram.

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Як повідомлялося, в останні дні війська окупантів завдають ударів по інфраструктурі Одеської та Миколаївської областей. Зокрема, атак зазнали зернові термінали та портова інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Пошкоджена зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Також Росія атакувала портову інфраструктуру, яка задіяна в роботі зернового коридору. В результаті пошкоджено резервуари та причали Одеського порту.