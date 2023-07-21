В Україні зібрали майже шість мільйонів тонн зерна нового врожаю

Українські аграрії вже намолотили 5,8 млн тонн зерна нового урожаю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Зазначається, що збір проведено на площі 1,49 млн га при врожайності 39,4 ц/га. Зокрема, намолочено:

ячменю – 2,25 млн тонн на 577,2 тис. га (врожайність – 39 ц/га),

пшениці – 3,4 млн тонн на 831 тис. га, (врожайність – 41,2 ц/га),

гороху – 208,9 тис. тонн на 85 тис. га (врожайність – 24,6 ц/га).

Найбільше намолотили зерна аграрії Одещини – 1,29 млн тонн. Лідерами за зборами є Миколаївщина, там аграрії обмолотили 344,8 тис. га.

Водночас аграрії Тернопільщини та Вінниччини завершили збирання гороху.

Також аграрії всіх областей проводять збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 563,5 тис. га. Вже намолотили 1,39 млн тонн насіння при урожайності 24,7 ц/га.

Як повідомлялося, Українська зернова асоціація прогнозує, що цьогоріч Україна може отримати 69,4 млн тонн зернових та олійних з площі близько 19,1 млн га.