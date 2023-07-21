Кабмін спростив виробництво боєприпасів для безпілотників (оновлено)
Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 липня, погодив реалізацію експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Він уточнив, що пілотний проєкт, який триватиме два роки, ухвалено за пропозицією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації.
Зокрема, уряд затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту щодо розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України, який встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у відповідній сфері.
Як пояснили у пресслужбі Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, експериментальний проєкт передбачає спрощення бюрократичних процедур для виробництва в Україні боєприпасів та бойових частин для безпілотників.
"Це дозволить вітчизняним виробникам розширити власні можливості та швидше задовольняти відповідні потреби сил безпеки та оборони держави", – зазначається у повідомленні міністерства.
Загалом реалізація згаданого експериментального проєкту передбачає:
- встановлення порядку набуття статусу виробника боєприпасів до безпілотних систем;
- встановлення чітких вимог до таких виробників (щодо персоналу, виробничих потужностей, порядку зберігання);
- можливість здійснювати таке виробництво без висновку з оцінки впливу на довкілля;
- встановлення вимог до постачання виготовлених боєприпасів;
- можливість розроблення боєприпасів та бойових частин до безпілотників як за державним замовленням, так і з власної ініціативи;
- встановлення порядку проведення випробувань розробленого зразка та спрощеного порядку поставки його на озброєння,
- здійснення контролю якості на етапі виробництва;
- можливість здійснення закупівель та постачання боєприпасів для потреб сил безпеки та оборони України юридичними особами.
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Далі якщо я все вірно розумію прокладка Укроборнпрому має видати завдання держпідприємствам. Герман Сметанін погоджується на інтерв'ю?
"який встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у відповідній сфері" - всім зрозуміло? 😤
Ні щоб виділили бюджет на мільйон українських фпв на місяць. Ні щоб виділили бюджет на реверсінжинирінг шахедів та налагодження конвеєра для тисячі українських шахедів на місяць. Ні вони погоджують хто тепер буде мати право робити бк для дронів, а хто має віддати виробництво прикоритному. Навіть мова не йде що буде виділено бюджет, гранти чи замовлення від МО та держави на виготовлення бк та іншого. Про розробку бк, скидів і т.п. я не пишу, бо це був би попил вищої міри на розробці того що вже готово, і в що держава ВЗАГАЛІ не вклалась. Зараз на часі для держави вкладатись в фпв та шахеди, в окопний рер чи особистий рер для монтажу на броню та конвеєр для постачання рер у війська. На часі вкладатись в програмовані **********, в зв'язану картеч, в автономні турелі, а не імітувати...
щось там прийняли. Якась паралельна реальність, вони живуть в іншому світі, в них якісь експериментальні проекти ще
youtube.com/watch?v=3WMnEDxEvpg