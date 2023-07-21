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Новини
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Кабмін спростив виробництво боєприпасів для безпілотників (оновлено)

бпла

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 липня, погодив реалізацію експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що пілотний проєкт, який триватиме два роки, ухвалено за пропозицією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, уряд затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту щодо розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України, який встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у відповідній сфері.

Як пояснили у пресслужбі Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, експериментальний проєкт передбачає спрощення бюрократичних процедур для виробництва в Україні боєприпасів та бойових частин для безпілотників.

"Це дозволить вітчизняним виробникам розширити власні можливості та швидше задовольняти відповідні потреби сил безпеки та оборони держави", – зазначається у повідомленні міністерства.

Загалом реалізація згаданого експериментального проєкту передбачає:

  • встановлення порядку набуття статусу виробника боєприпасів до безпілотних систем;
  • встановлення чітких вимог до таких виробників (щодо персоналу, виробничих потужностей, порядку зберігання);
  • можливість здійснювати таке виробництво без висновку з оцінки впливу на довкілля;
  • встановлення вимог до постачання виготовлених боєприпасів;
  • можливість розроблення боєприпасів та бойових частин до безпілотників як за державним замовленням, так і з власної ініціативи;
  • встановлення порядку проведення випробувань розробленого зразка та спрощеного порядку поставки його на озброєння,
  • здійснення контролю якості на етапі виробництва;
  • можливість здійснення закупівель та постачання боєприпасів для потреб сил безпеки та оборони України юридичними особами.

Автор: 

безпілотник (534) боєприпаси (138) Кабмін (7745)


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Топ коментарі
+5
На жаль імітація. 🤬 Все тому що виробництво *********** до бпла вже давно налагоджено волонтерами. Всі ті дозволи треба було півтора роки назад щоб прискорити розвиток галузі, а зараз це гній та спосіб віджати те що було кимось створено.

"який встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у відповідній сфері" - всім зрозуміло? 😤

Ні щоб виділили бюджет на мільйон українських фпв на місяць. Ні щоб виділили бюджет на реверсінжинирінг шахедів та налагодження конвеєра для тисячі українських шахедів на місяць. Ні вони погоджують хто тепер буде мати право робити бк для дронів, а хто має віддати виробництво прикоритному. Навіть мова не йде що буде виділено бюджет, гранти чи замовлення від МО та держави на виготовлення бк та іншого. Про розробку бк, скидів і т.п. я не пишу, бо це був би попил вищої міри на розробці того що вже готово, і в що держава ВЗАГАЛІ не вклалась. Зараз на часі для держави вкладатись в фпв та шахеди, в окопний рер чи особистий рер для монтажу на броню та конвеєр для постачання рер у війська. На часі вкладатись в програмовані **********, в зв'язану картеч, в автономні турелі, а не імітувати...
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22.07.2023 03:37
+4
Мадяр давно вже налагодив виробництво і успішно використовує, а гниди на другому році життя
щось там прийняли. Якась паралельна реальність, вони живуть в іншому світі, в них якісь експериментальні проекти ще
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22.07.2023 09:17
+3
гндоны зелёные на четвёртом году разворовывания что то там ввели
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21.07.2023 19:42
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"погодив реалізацію експериментального проєкту" отже щось вже написано.
Далі якщо я все вірно розумію прокладка Укроборнпрому має видати завдання держпідприємствам. Герман Сметанін погоджується на інтерв'ю?
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21.07.2023 19:36 Відповісти
гндоны зелёные на четвёртом году разворовывания что то там ввели
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21.07.2023 19:42 Відповісти
На жаль імітація. 🤬 Все тому що виробництво *********** до бпла вже давно налагоджено волонтерами. Всі ті дозволи треба було півтора роки назад щоб прискорити розвиток галузі, а зараз це гній та спосіб віджати те що було кимось створено.

"який встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у відповідній сфері" - всім зрозуміло? 😤

Ні щоб виділили бюджет на мільйон українських фпв на місяць. Ні щоб виділили бюджет на реверсінжинирінг шахедів та налагодження конвеєра для тисячі українських шахедів на місяць. Ні вони погоджують хто тепер буде мати право робити бк для дронів, а хто має віддати виробництво прикоритному. Навіть мова не йде що буде виділено бюджет, гранти чи замовлення від МО та держави на виготовлення бк та іншого. Про розробку бк, скидів і т.п. я не пишу, бо це був би попил вищої міри на розробці того що вже готово, і в що держава ВЗАГАЛІ не вклалась. Зараз на часі для держави вкладатись в фпв та шахеди, в окопний рер чи особистий рер для монтажу на броню та конвеєр для постачання рер у війська. На часі вкладатись в програмовані **********, в зв'язану картеч, в автономні турелі, а не імітувати...
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22.07.2023 03:37 Відповісти
адвокат решала министр обороны кроме яец и откатов ни на что больше не способен.
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22.07.2023 08:06 Відповісти
Перед виборами я казала-----------люди, які все життя тільки ляскали язиками, нічого путнього зробити не зможуть. Для них промисловість не існує. Вони впевнені, що батони ростуть на деревах. Вони впевнені, що --------прийняли постанову і все зробиться саме.
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24.07.2023 07:07 Відповісти
Мадяр давно вже налагодив виробництво і успішно використовує, а гниди на другому році життя
щось там прийняли. Якась паралельна реальність, вони живуть в іншому світі, в них якісь експериментальні проекти ще
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22.07.2023 09:17 Відповісти
Производить вы можете что угодно Чтоб продать армии должен быть ГосОборонЗаказ - а это "корыто" для своих - кто вас туда пустит?! Правда с учетом продажности госаппарата могут пустить за откат. Ноработать будете бесплатно - все "откатится".
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22.07.2023 10:21 Відповісти
не пройшло і двух років зелені гниди роблять все аби ми програли
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22.07.2023 16:13 Відповісти
А спростити виробництво самих безпілотників?
youtube.com/watch?v=3WMnEDxEvpg
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23.07.2023 08:14 Відповісти
Сперва государство клепает 100500 барьеров для бизнеса и производства, а затем героически их преодолевает разрабатывая разные разрешительные документы.
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24.07.2023 10:08 Відповісти
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24.07.2023 11:36 Відповісти
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24.07.2023 11:44 Відповісти

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