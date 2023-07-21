Кабмін спростив виробництво боєприпасів для безпілотників (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 21 липня, погодив реалізацію експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що пілотний проєкт, який триватиме два роки, ухвалено за пропозицією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації.

Зокрема, уряд затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту щодо розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України, який встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у відповідній сфері.

Як пояснили у пресслужбі Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, експериментальний проєкт передбачає спрощення бюрократичних процедур для виробництва в Україні боєприпасів та бойових частин для безпілотників.

"Це дозволить вітчизняним виробникам розширити власні можливості та швидше задовольняти відповідні потреби сил безпеки та оборони держави", – зазначається у повідомленні міністерства.

Загалом реалізація згаданого експериментального проєкту передбачає: