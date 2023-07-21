Компенсації за ремонт пошкодженого житла власним коштом почнуть виплачувати восени, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що програма виплат компенсацій громадянам, які власним коштом відновили пошкоджене внаслідок бойових дій житло, буде готова до осені.

Про це він повідомив під час засідання Кабінету міністрів 21 липня, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми ухвалимо зміни, які дозволять виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонти власним коштом. Ми дали обіцянку і виконуємо її. Міністерство інфраструктури та Міністерство цифрової трансформації докладно проінформують про те, який вигляд матиме механізм такої компенсації. Розраховуємо, що він буде готовий восени і після цього почнуться відповідні виплати", – наголосив очільник уряду.

Шмигаль також нагадав, що ремонт та відновлення житла є одним із пріоритетів бюджетних видатків.

Як повідомлялося, 10 травня в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення". У межах програми всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, отримали можливість подати заявку на отримання допомоги для відновлення свого житла через "Дію" на суму до 200 тисяч гривень. Йдеться, насамперед, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Із 18 липня у "Дії" запустили бета-тестування послуги подачі заяви на отримання компенсацій за зруйноване внаслідок війни житло.

За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб.