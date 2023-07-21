Ердоган закликав виконати вимоги Путіна для відновлення роботи "зернової угоди"

Країни Заходу мають вжити заходів, яких очікує російський президент Владімір Путін для відновлення роботи "Чорноморської зернової ініціативи".

Про це президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив журналістам після повернення з турне країнами Перської затоки, передає турецьке державне інформагентство Anadolu.

"Західні країни мають вжити заходів щодо очікувань Путіна", – сказав президент Туреччини.

Він додав, що планує обговорити продовження "зернових угод" із самим Путіним під час його візиту до Туреччини у серпні.

При цьому Ердоган висловив упевненість, що "зернові угоди" вдасться продовжити.

Раніше Путін заявив, що Росія готова розблокувати роботу "зернового коридору" для експорту українського зерна з чорноморських портів, однак лише за умови виконання усіх без винятку її вимог.

Серед них – скасування будь-яких обмежень щодо постачання російського зерна та добрив на світові ринки, скасування санкцій проти низки російських банків та підключення їх до SWIFT, скасування заборони на постачання до Росії запчастин для сільгосптехніки та "вирішення питання з фрахтом та страхуванням російських суден".

Крім цього, Путін вимагає відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", який сама Росія неодноразово обстрілювала, також мають бути розблоковані "російські активи, пов'язані із сільським господарством".

Читайте також: Зеленський закликав Туреччину та ООН продовжити "зернову угоду" у тристоронньому форматі без РФ

Як повідомлялося, раніше Зеленський направив офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу "Чорноморської зернової ініціативи" в тристоронньому форматі.

Перед цим МЗС РФ офіційно повідомило, що Росія зупиняє участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", а отже вона припиняє своє функціонування з 18 липня.

При цьому генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш пропонував президенту Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.